Ветеранът Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в своята кариера

Хърватският ветеран Марин Чилич победи квалификанта Джак Пининтън Джоунс от Великобритания с 6:1, 6:4 на турнира по тенис в Далас, за да достигне 68-ия полуфинал в АТР тура в кариерата си и да се нареди на четвърто място по този показател сред активните играчи.

Единствено Гаел Монфис (73), Александър Зверев (79) и Новак Джокович (200) имат повече полуфинали от Чилич сред все още действащите тенисисти.

Чилич се наложи с лекота над британеца и тази победа му гарантира завръщане в топ 50 на ранглистата на АТР от понеделник.

Шампионът от US Open през 2014 г. доказа, че все още има какво да даде на тениса. На полуфиналите в Далас хърватинът ще срещне американеца Тейлър Фриц, който надигра сънародника си Себастиан Корда с 6:7(2), 6:4, 7:6(5).

Вторият в схемата Бен Шелтън (САЩ) победи сърбина Миомир Кецманович с 5:7, 6:3, 6:4 и в другия полуфинал ще се изправи срещу Денис Шаповалов (Канада), който елиминира третия поставен Алехандро Давидович Фокина от Испания с 5:7, 6:4, 6:3.

Турнирът в Далас на твърди кортове от сериите АТР 500 е с награден фонд 2,833 милиона долара.