Синер прегази Зверев, ето кой е съперникът му на финала в Париж

Световният номер 2 Янис Синер и канадецът Феликс Оже-Алиасим ще спорят за титлата на турнира от категория "Мастърс" в Париж - последен за сезона от този ранг, с награден фонд повече от 6 милиона евро.

Синер не остави никакви шансове на Александър Зверев в полуфинала, като го победи с 6:0, 6:1 за час на корта.

В първите два гейма германецът спечели само четири разигравания общо. След това оказа по-голяма съпротива на свой сервис, но в първата част силите му не стигнаха дори за гейм.

Зверев спечели първия гейм на втория сет, но следващите шест отново бяха за италианеца, чието преимущество бе огромно. Той направи общо 6 пробива от 7 възможности.

Феликс Оже-Алиасим пък се наложи над Александър Бублик от Казахстан със 7:6 (3), 6:4 в другия полуфинал. По този начин той си осигури място ва финалния турнир на АТP в Торино, като измести италианеца Лоренцо Музети от първите 8.

"Щастлив съм, Финал на Мастърс звучи добре. Не играеш подобни мачове всяка седмица. Да се надяваме, че ще мога да спечеля титлата", коментира полуфиналистът от Откритото първенство на САЩ след успеха.

"Имам голяма увереност, знам какво мога да направя срещу най-добрите играчи в света, но може да се направи още. Днес наистина играх добре", добави Оже-Алиасим.

В първия сет двамата сервираха отлично, като се стигна до тайбрек, в който канадецът направи мини пробив за 4:2 и след това спечели частта.

Във втория сет Бублик поведе с пробив, но Оже-Алиасим веднага направи рибрейк за разочарование на Бублик, който в яда си счупи ракетата си. Бублик отново взе сериозен аванс при 4:1, но следващите пет гейма бяха за съперника му, който затвори мача за час и 36 минути.

Оже-Алиасим завърши с впечатляващите 31 печеливши удара, което бе повече от два пъти поведе от опонента му. Това бе негов десети полуфинал за годината, като вече има баланс от 4:2 срещу Бублик. Той ще търси своята четвърта титла за годината след тези в Брюксел, Монпелие и Аделаида.

