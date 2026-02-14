Трима аржентинци на полуфиналите в Буенос Айрес

Седмият в схемата Томас Мартин Ечевери зарадва шумната домакинска публика с класиране за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове АТР 250 в Буенос Айрес.

Аржентинецът направи обрат след 1:6, 6:3, 6:4 срещу чилиеца Алехандро Табило и достигна до първия си полуфинал от ATР тура от миналия май насам.

This return winner from Tomas Martin Etcheverry had the Argentinian fans going crazy 🤯



Etcheverry took out Alejandro Tabilo 1-6, 6-3, 6-4 to reach the semifinals at his home event 🩵 #ArgOpen2026 pic.twitter.com/ZLCvtP43UU — Tennis Channel (@TennisChannel) February 13, 2026

В спор за място на финала Ечевери ще срещне сънародника си и водач в схемата Франсиско Серундоло, който на четвъртфиналите победи Вит Коприва от Чехия с 6:4, 6:3.

За Серундоло това ще бъде 17-и полуфинал на ниво АТР Тур. Аржентинецът е постигнал повече победи на клей (43) от всеки друг от 2024 г. насам, като най-важните са титлата в Умаг (2024) и участието му в финала в Буенос Айрес през 2025 г.

Серундоло доминираше над Коприва през целия мач, като вкара 25 уинъра срещу 12 на съперника му. Той спечели 74% (28/38) от точките си на първи сервис и постигна победата за един час и 37 минути. Аржентинецът няма загубен сет по пътя си към полуфиналите в Буенос Айрес.

В друг четвъртфинален мач четвъртият поставен Себастиан Баес победи Камило Уго Карабели със 7:6(5), 6:2 в изцяло аржентински сблъсък. Той ще се изправи срещу втория поставен Лучано Дардери от Италия за място на финала.

Дардери победи Педро Мартинес със 7:5, 6:1, за да удължи серията си от победи до 11 мача на клей кортове, след като спечели две поредни титли в Бастад и Умаг през юли миналата година.