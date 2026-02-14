Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Трима аржентинци на полуфиналите в Буенос Айрес

Трима аржентинци на полуфиналите в Буенос Айрес

  • 14 фев 2026 | 10:30
  • 204
  • 0
Трима аржентинци на полуфиналите в Буенос Айрес

Седмият в схемата Томас Мартин Ечевери зарадва шумната домакинска публика с класиране за полуфиналите на турнира по тенис на червени кортове АТР 250 в Буенос Айрес.

Аржентинецът направи обрат след 1:6, 6:3, 6:4 срещу чилиеца Алехандро Табило и достигна до първия си полуфинал от ATР тура от миналия май насам.

В спор за място на финала Ечевери ще срещне сънародника си и водач в схемата Франсиско Серундоло, който на четвъртфиналите победи Вит Коприва от Чехия с 6:4, 6:3.

За Серундоло това ще бъде 17-и полуфинал на ниво АТР Тур. Аржентинецът е постигнал повече победи на клей (43) от всеки друг от 2024 г. насам, като най-важните са титлата в Умаг (2024) и участието му в финала в Буенос Айрес през 2025 г.

Серундоло доминираше над Коприва през целия мач, като вкара 25 уинъра срещу 12 на съперника му. Той спечели 74% (28/38) от точките си на първи сервис и постигна победата за един час и 37 минути. Аржентинецът няма загубен сет по пътя си към полуфиналите в Буенос Айрес.

В друг четвъртфинален мач четвъртият поставен Себастиан Баес победи Камило Уго Карабели със 7:6(5), 6:2 в изцяло аржентински сблъсък. Той ще се изправи срещу втория поставен Лучано Дардери от Италия за място на финала.

Дардери победи Педро Мартинес със 7:5, 6:1, за да удължи серията си от победи до 11 мача на клей кортове, след като спечели две поредни титли в Бастад и Умаг през юли миналата година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

  • 14 фев 2026 | 09:28
  • 1273
  • 0
Тенисистите ни до 12 г. стартираха със загуби на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

Тенисистите ни до 12 г. стартираха със загуби на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

  • 14 фев 2026 | 08:31
  • 726
  • 0
Алекс де Минор се класира за полуфиналите на турнира в Ротердам

Алекс де Минор се класира за полуфиналите на турнира в Ротердам

  • 14 фев 2026 | 00:55
  • 854
  • 0
Каролина Мухова срещу Виктория Мбоко на финала в Доха

Каролина Мухова срещу Виктория Мбоко на финала в Доха

  • 14 фев 2026 | 00:41
  • 508
  • 0
Арина Сабаленка и Ига Швьонтек ще пропуснат турнира в Дубай

Арина Сабаленка и Ига Швьонтек ще пропуснат турнира в Дубай

  • 13 фев 2026 | 19:32
  • 621
  • 0
Йоана Константинова се класира за финала на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за финала на двойки в Монастир

  • 13 фев 2026 | 17:36
  • 1924
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 1698
  • 4
ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

  • 14 фев 2026 | 07:44
  • 8357
  • 50
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 10289
  • 4
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  • 14 фев 2026 | 06:45
  • 4356
  • 0
Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

  • 14 фев 2026 | 07:30
  • 2597
  • 4
Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

Оле Ейнар Бьорндален: Не познавам Лора, тя ме изненада

  • 14 фев 2026 | 10:49
  • 3093
  • 3