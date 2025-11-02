Популярни
Саша Зверев се надява да участва на финалите на ATP
  3. Саша Зверев се надява да участва на финалите на ATP

  • 2 ное 2025 | 17:03
  • 286
  • 0
Александър Зверев ще премине медицински прегледи заради последната контузия, но се надява, че ще може да играе на предстоящия Финален турнир на ATP.

Номер 3 в световната ранглиста Зверев отпадна от турнира "Мастърс" в Париж с подут глезен в събота след загуба на полуфинала с 0:6, 1:6 срещу втория Яник Синер, най-тежката му загуба от повече от десетилетие.

Зверев каза пред Sky TV, че подуването е започнало през нощта след успеха в три сета над Даниил Медведев в петък. Той не е успял да окаже голяма съпротива на Синер и болкоуспокояващите, които в крайна сметка е поискал, вероятно са започнали да действат след края на мача, който продължи след 62 минути.

"Не можех да се движа на 100 процента. Ще летя до Мюнхен, вероятно при лекаря, който оперира глезена ми", заяви Зверев, визирайки тежката контузия, която получи на Откритото първенство на Франция през 2022 година, която го отстрани от игра за половин година.

"Ще видя заедно с него какво е и дали можем да направим нещо по въпроса. Може би можем да  инжектираме нещо и в някакъв момент да отида в Торино", заяви още германецът.

Финалите на ATP в италианския град започват в неделя, а Зверев планира да участва за Германия и на финалите за Купа "Дейвис" по-късно през ноември, които също ще се проведат в Италия.

Най-добрият германски тенисист е измъчван от контузии от месеци, вариращи от проблеми с гърба и раменете до травма на глезена. Той също така разкри за проблеми с психичното здраве след загубата в първия кръг на "Уимбълдън".

Снимки: Gettyimages

