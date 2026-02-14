Фриц и Шелтън с драматични победи в Далас

Тейлър Фриц оцеля в изключително равностоен мач и преодоля уплаха от контузия, за да победи Себастиан Корда с 6:7(2), 6:4, 7:6(5) и да се класира за полуфиналите на АТР 500 в Далас.

При резултат 4:5 и 30-15 в първия сет Фриц изпълни неудобен бекхенд, който доведе до остра болка и до посещение на физиотерапевт още в същия гейм. След като през седмицата говореше за контузиите, с които се е борил през последната година, ситуацията изглеждаше тревожна.

„Това беше странно. Той направи много силен ретур и трябваше някак си да изпълня този бекхенд, а начинът, по който го ударих, мисля, че ми заклещи лакътя. Топката беше ударена много силно и когато я играх зад тялото си и изпънах лакътя, веднага усетих тази много остра болка“, каза Фриц в интервюто си на корта. „Отидох до кърпите, усещах болката и си казах, че ще пробвам да сервирам. За щастие успях и сервисът не беше лош, защото топката се върна, а аз не можех да ударя следващата. Болката беше изключително остра.“

Фриц получи медицинска помощ и болката продължи да се усеща, но не толкова силно. Той имаше няколко посещения от физиотерапевта, които, по думите му, са помогнали.

„Чувствах, че е по-добре и започнах да добивам увереност. После обаче направих един сервис, който ми причини абсолютно същата болка – толкова остра, че едва можех да държа ракетата. Нямаше как да ударя следващата топка“, каза Фриц. „Беше странно, но след като взех обезболяващи, с напредването на мача спрях да я усещам и успях да се доверя на удара си – без болка през целия трети сет и през по-голямата част от втория.“

Въпреки това Фриц трябваше да се справи и с Корда, който сервираше при 5:4 в тайбрека на решаващия сет. Бившият №15 в ранглистата обаче допусна две поредни грешки от форхенд, което позволи на Фриц да се измъкне. Поставеният под №1 Фриц записа 22 аса и спаси и четирите точки за пробив, пред които беше изправен.

Следващият съперник на Фриц ще бъде бившият №3 в света Марин Чилич, който премина убедително през пробилия на сцената британец Джак Пинингтън Джоунс с 6:1, 6:4 само за 78 минути.

Ветеранът Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в своята кариера

Хърватинът, 21-кратен шампион на ниво ATP, преследва първата си титла от тура от Ханджоу през 2024 г. Фриц води с 2-1 в съперничеството им, но двамата не са се срещали от 2022 г.

В друг четвъртфинал вторият поставен Бен Шелтън направи обрат срещу Миомир Кецманович – 5-7, 6-3, 6-4 – и се класира за своя 13-и полуфинал на ниво тур и първи от спечелването на най-голямата титла в кариерата си на турнира от сериите "Мастърс" в Торонто през август.

Кецманович взе ранен контрол в първия мач между двамата, възползвайки се от 17-е непредизвикани грешки на Шелтън, докато самият той направи само четири, за да спечели първия сет. Шелтън реагира бързо във втория сет, пробивайки за аванс от 2:0 с мощен уинър от форхенд. След като поведе, той игра с по-голям контрол и постоянство и стигна до решителен пробив при 2:2 в третия сет, когато Кецманович направи двойна грешка.

„Тази вечер беше повече за изпълнението на ударите, за комбинациите един–два удара, за качествени ретури и за големите моменти. За мен точно това ме изведе до победата“, каза Шелтън. „Мисля, че той игра изключително добре. Беше много трудно да се печелят разигравания от основната линия.“

Американецът спечели 92% от точките си след първи сервис (59 от 64), включително 100% (19 от 19) във втория сет, и приключи мача за 1 час и 58 минути. Следващият му съперник е защитаващият титлата си Денис Шаповалов.

Следвай ни:

Снимки: Imago