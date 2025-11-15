Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Гюнтер Щайнер посъветва Пиастри да напусне Макларън

Гюнтер Щайнер посъветва Пиастри да напусне Макларън

  • 15 ное 2025 | 11:34
Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер посъветва Оскар Пиастри да напусне Макларън, ако загуби битката за титлата този сезон.

Австралиецът беше големият фаворит в първите 15 кръга, но след лятната пауза демонстрира сериозен спад във формата, което позволи на съотборника му Ландо Норис, който пък рязко подобри представянето си, да излезе начело.

В края на август Пиастри спечели Гран При на Нидерландия и имаше 34 точки аванс пред Норис, сега 6 кръга по-късно, Норис е на 24 точки пред Пиастри. До края на сезона остават само три кръга и шансовете на Оскар да отвърне на удара намаляват, а силното представяне на Ландо продължава – той записа победи в последните два старта в Мексико и Бразилия.

„Ако Оскар не спечели сега титлата, мисля, че той ще има добър шанс да си намери другаде добра кола – обясни Щайнер в подкаста The Red Flags. – Пиастри е добър пилот и понякога промяната е добро нещо. Той е достатъчно млад и ще може да се адаптира. Трябва да го направи и мисля, че ще стане точно така. Това е мнението ми.“

След това Щайнер предложи и рецепта за завръщането на Пиастри в битката през следващия сезон.

„Трябва да започне всичко отначало, да се върне по-силен – обясни италианецът. – Ако обаче това не стане, то наистина ще е по-добре Оскар да отиде в друг отбор. Аз го ценя високо и мисля, че ще е по-силен догодина.“

Световният шампион Макс Верстапен също има шансове за титлата – той е на 49 точки от Ландо Норис, но след финала в Сао Пауло пилотът на Ред Бул обясни, че не може да се бори срещу Макларън за титлата.

