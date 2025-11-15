Мениджърът на Леклер е започнал преговори с Ред Бул?

Новините за бъдещето на Ферари без Шарл Леклер и Люис Хамилтън стават все повече в последните дни, като ситуацията изглежда повече от сериозно.

Изказването на президента на Ферари Джон Елкан от неделя подейства като катализатор и сега на бял свят изскачат все повече интересни детайли.

Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари

Вече е ясно, че Хамилтън и Леклер имат клаузи в договорите, които им позволяват да си тръгнат предсрочно, т.е. в края на 2026 година. Смята се, че Люис има договор до края на 2027, а Леклер – до края на 2029.

Дали обаче Шарл ще остане толкова дълго в Маранело? През януари 2024 той подписа нов договор с Ферари с 22 милиона евро годишна заплата. А през февруари 2024 тимът обяви, че идва Хамилтън.

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

Вече се появи информация, че в Астън Мартин имат сериозен интерес към привличането на Леклер за сезон 2027, евентуално негов съотборник ще е Джордж Ръсел.

Но също така, мениджърът на Шарл Никола Тод е влязъл в контакт с Ред Бул за потенциален трансфер на Леклер в тима за сезон 2027. Предполага се, че тогава Макс Верстапен вече ще е преминал в Мерцедес и тимът ще има нужда от нов първи пилот.

Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи

Третата версия е, че Леклер и Оскар Пиастри могат да разменят местата си, пак за 2027. Всеки един от тези сценарии ще има важно значение за развитието на пазара на пилоти във Формула 1, като сезон 2026 ще е решаващ кой накъде ще поеме в зависимост от това как са се справили отборите с новите правила.

Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

Снимки: Gettyimages