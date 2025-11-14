Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър продължава да полага усилия да се върне във Формула 1. През септември раздялата на Ред Бул с Хорнър беше официализирана, като се смята, че той е получил 80 милиона лири като неустойка за пресдсрочното прекратяване на договора му с тима, който беше до края на 2030 година.

Според някои източници обаче, Хорнър се е съгласил на по-ниска неустойка – около 52 милиона паунда срещу разрешението да се върне по-бързо в спорта. Ако това е вярно, то Хорнър може да има право отново да работи във Формула 1 през април 2026 година. Но все още не се знае къде ще се върне.

Според британския журналист Джо Сейуърд, по време на състезанието в Сао Пауло, се е появила информация, че Хорнър отново е тръгнал да събира пари – този път от потенциални инвеститори от Близкия изток и САЩ.

Целта на Хорнър е да събере достатъчно средства, за да купи миноритарен дял в някой от тимовете във Формула 1, който обаче да е достатъчно голям, че да му позволи да получи място в борда на директорите и роля в оперативното ръководство на отбора. В идеалния случай Хорнър ще събере достатъчно пари, за да купи цял отбор, но в момента на практика липсва предлагане във Формула 1.

Според последните слухове, Хорнър може да оглави Алпин през 2027 година, като бъдещето на тима остава неясно и се спекулира, че Рено може да използва момента, за да излезе от инвестицията си с огромна печалба. Решаващо за това може да се окаже представянето на тима през 2026, когато влизат в сила новите технически правила във Формула 1.

Снимки: Gettyimages