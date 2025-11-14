Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

  • 14 ное 2025 | 18:21
  • 255
  • 0

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър продължава да полага усилия да се върне във Формула 1. През септември раздялата на Ред Бул с Хорнър беше официализирана, като се смята, че той е получил 80 милиона лири като неустойка за пресдсрочното прекратяване на договора му с тима, който беше до края на 2030 година.

Според някои източници обаче, Хорнър се е съгласил на по-ниска неустойка – около 52 милиона паунда срещу разрешението да се върне по-бързо в спорта. Ако това е вярно, то Хорнър може да има право отново да работи във Формула 1 през април 2026 година. Но все още не се знае къде ще се върне.

В Ауди искат да привлекат Макс Верстапен
В Ауди искат да привлекат Макс Верстапен

Според британския журналист Джо Сейуърд, по време на състезанието в Сао Пауло, се е появила информация, че Хорнър отново е тръгнал да събира пари – този път от потенциални инвеститори от Близкия изток и САЩ.

Целта на Хорнър е да събере достатъчно средства, за да купи миноритарен дял в някой от тимовете във Формула 1, който обаче да е достатъчно голям, че да му позволи да получи място в борда на директорите и роля в оперативното ръководство на отбора. В идеалния случай Хорнър ще събере достатъчно пари, за да купи цял отбор, но в момента на практика липсва предлагане във Формула 1.

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1
Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

Според последните слухове, Хорнър може да оглави Алпин през 2027 година, като бъдещето на тима остава неясно и се спекулира, че Рено може да използва момента, за да излезе от инвестицията си с огромна печалба. Решаващо за това може да се окаже представянето на тима през 2026, когато влизат в сила новите технически правила във Формула 1.

Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи
Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

  • 14 ное 2025 | 15:28
  • 555
  • 2
Джак Милър най-бърз в първата тренировка във Валенсия

Джак Милър най-бърз в първата тренировка във Валенсия

  • 14 ное 2025 | 14:40
  • 598
  • 0
Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

Ще се върне ли Аржентина в календара на Формула 1?

  • 14 ное 2025 | 14:26
  • 761
  • 0
Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

Спонсор на Мерцедес ще купува онези 5% от тима

  • 14 ное 2025 | 13:40
  • 880
  • 0
Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари

Болидът на Кадилак трябва да е готов за тестовете през януари

  • 14 ное 2025 | 13:25
  • 797
  • 0
В Мерцедес се борят с “изкушението” да подобряват колата за сезон 2025

В Мерцедес се борят с “изкушението” да подобряват колата за сезон 2025

  • 14 ное 2025 | 13:11
  • 736
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 3645
  • 5
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 3463
  • 5
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 26941
  • 29
Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

Следете със Sportal.bg маратонa в Евролигата тази вечер

  • 14 ное 2025 | 18:24
  • 1338
  • 0
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 11873
  • 5
Първият мач от днешните световни квалификации започва след минути, следете тук

Първият мач от днешните световни квалификации започва след минути, следете тук

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 9247
  • 7