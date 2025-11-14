Джак Милър най-бърз в първата тренировка във Валенсия

Джак Милър (Прамак Ямаха) беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Валенсия на пистата “Рикардо Тормоз”. Втори остана Ай Огура (Тракхаус Априлия), а трети - Алейш Еспаргаро с Хонда.

Сесията закъсня с почти един час заради катастрофа в първата тренировка на Moto2 и многото време, необходимо за почистване на пистата.

Милър постигна 1.30,382 минути в най-добрата си обиколка, а Огура остана на 0,323 секунди. Миналата година Валенсия отсъства от календара на MotoGP заради наводненията там, а през 2023 Милър беше начело в състезанието, но падна.

Алекс Маркес (Грезини Дукати) пробва аеродинамичния пакет на Дукати за 2025 година и беше един от най-активните в хода на тренировката и 10 минути преди края на сесията стигна до 1.30,884 минути. Но след това дойде отговорът на Милър, който се върна на пистата с нова средно твърда задна гума и това му донесе половин секунда по-добро постижение.

Също с нова средно твърда задна гума в последните обиколки Раул Фернандес завърши 4-и, като лекарите му позволиха да кара, като прегледът му беше задължителен след падането му в Португалия. От пилотите с използвана задна гума най-напред завърши Франко Морбидели (VR46 Дукати) с 1.30,860, а над него на шесто място остана Алекс Маркес, само на 0,024 секунди.

Световният шампион за 2024 Хорхе Мартин (Априлия) остана в дъното на колоната с време 1.31,923 минути, като това е поредното му завръщане на пистата след контузия. А другият пилот на Априлия Марко Бедзеки, който спечели в Португалия, завърши 18-и.

