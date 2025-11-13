Популярни
Китайска компания преговаря за състезателната програма на КТМ в MotoGP

  • 13 ное 2025 | 10:47
  • 260
  • 0

Финансовите трудности на мотоциклетния производител КТМ продължават и участието на компанията в MotoGP е вече под въпрос. Орязването на разходите за състезателната програма на марката е логично, като се има предвид, че е трудно да се оправдае пред съда, одобрил спасителната програма на марката, харченето на пари за спорт. Особено, когато КТМ ще трябва да се раздели с половината си служители.

Според непотвърдена информация, китайският мотоциклетен производител CFMOTO е в напреднал стадий на преговорите за закупуването на състезателната програма на КТМ в MotoGP. Годишният бюджет на КТМ за MotoGP е около 60 милиона евро, които явно вече са непосилен разход за компанията.

Планът на китайците включва закупуването на цялата програма, преименуването й и запазването на цялата й структура, включително и пилотите Педро Акоста и Брад Биндър. Което ще изисква и допълнителни инвестиции за сезон 2026 и още пари за продължаване развитието на мотоциклета на КТМ за сезон 2027, когато в сила ще влязат новите технически правила.

Ако преговорите се окажат успешни, CFMOTO ще стане първата китайска компания, стигнала до MotoGP и се предполага, че собственикът на търговските права на шампионата Дорна няма да се противопостави на тази смяна.

Снимки: Gettyimages

