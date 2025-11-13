Лука Марини каза къде Априлия има предимство

Заводският пилот на Хонда Лука Марини е на мнение, че колегите му, състезаващи се с мотоциклети на Априлия са недостижими на отделни трасета, основно заради по-добрата аеродинамика на италианските машини.

В неделя Марко Бедзеки записа третата си победа за сезона и наложи темпо, които се оказа невъзможно за съперниците си, като пистата в Алгарве е едно от трасетата, където Априлия има предимство.

„От това, което видях, Априлия разполага с най-бързия мотоциклет на писти, където аеродинамиката има важна роля – обясни Марини. – Ние трябва да се представяме по-добре в тази област. Априлия може да започне да побеждава навсякъде. В Индонезия Бедзеки изпусна победата заради една грешка.

„В бързите завои Априлия е най-добрият мотоциклет. Другите производители все още много работа по аеродинамиката на моторите и това се вижда.“

