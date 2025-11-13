Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Лука Марини каза къде Априлия има предимство

Лука Марини каза къде Априлия има предимство

  • 13 ное 2025 | 11:31
  • 216
  • 0

Заводският пилот на Хонда Лука Марини е на мнение, че колегите му, състезаващи се с мотоциклети на Априлия са недостижими на отделни трасета, основно заради по-добрата аеродинамика на италианските машини.

В неделя Марко Бедзеки записа третата си победа за сезона и наложи темпо, които се оказа невъзможно за съперниците си, като пистата в Алгарве е едно от трасетата, където Априлия има предимство.

Китайска компания преговаря за състезателната програма на КТМ в MotoGP
Китайска компания преговаря за състезателната програма на КТМ в MotoGP

„От това, което видях, Априлия разполага с най-бързия мотоциклет на писти, където аеродинамиката има важна роля – обясни Марини. – Ние трябва да се представяме по-добре в тази област. Априлия може да започне да побеждава навсякъде. В Индонезия Бедзеки изпусна победата заради една грешка.

„В бързите завои Априлия е най-добрият мотоциклет. Другите производители все още много работа по аеродинамиката на моторите и това се вижда.“

Хорхе Мартин ще направи опит за участие в Гран При на Валенсия
Хорхе Мартин ще направи опит за участие в Гран При на Валенсия
 Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 13 ное 2025 | 09:03
  • 1639
  • 0
Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

  • 11 ное 2025 | 19:39
  • 1905
  • 1
Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

  • 11 ное 2025 | 19:01
  • 6721
  • 9
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 22764
  • 53
Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

  • 11 ное 2025 | 17:30
  • 1106
  • 0
Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

  • 11 ное 2025 | 17:09
  • 2196
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 7793
  • 5
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 13440
  • 14
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 13105
  • 11
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 9012
  • 16
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 1986
  • 0
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 4128
  • 3