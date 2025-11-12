Ясен е съперникът на Левски в Шампионската лига

Ясен е съперникът на Левски в 3-ия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Шампионите на България победиха днес в София хърватския МОК Мурса (Осиек) с 3:0.

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

“Сините” ще срещнат първенеца на Испания Гаугас (Лав Палмас), който постигна втора победа над гръцкия Гранд Олимпиакос (Пирея) с 3:0 (25:10, 25:23, 25:21) у дома.

Испанският тим, за който играе бившият национал Добромир Димитров, и олимпийския вицешампион с Италия от Рио 2016 Османи Хуанторена, победи Олимпиакос и в първата среща като гост с 3:1 гейма.

Левски гостува в първата среща на 19 ноември в Лас Палмас.

Срещата реванш ще ев София на 26 ноември.