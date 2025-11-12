Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясен е съперникът на Левски в Шампионската лига

Ясен е съперникът на Левски в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 22:31
  • 2390
  • 0

Ясен е съперникът на Левски в 3-ия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Шампионите на България победиха днес в София хърватския МОК Мурса (Осиек) с 3:0.

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

“Сините” ще срещнат първенеца на Испания Гаугас (Лав Палмас), който постигна втора победа над гръцкия Гранд Олимпиакос (Пирея) с 3:0 (25:10, 25:23, 25:21) у дома.

Испанският тим, за който играе бившият национал Добромир Димитров, и олимпийския вицешампион с Италия от Рио 2016 Османи Хуанторена, победи Олимпиакос и в първата среща като гост с 3:1 гейма.

Левски гостува в първата среща на 19 ноември в Лас Палмас.

Срещата реванш ще ев София на 26 ноември.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

  • 12 ное 2025 | 20:58
  • 715
  • 0
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10723
  • 11
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8270
  • 5
Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

  • 12 ное 2025 | 16:29
  • 696
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

  • 12 ное 2025 | 15:29
  • 18123
  • 21
Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:15
  • 9205
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 10723
  • 11
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 5739
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8270
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 615
  • 1
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 16548
  • 42
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5403
  • 1