Безумие! Община Дупница сряза терафлекс за 30 000 лв, за да доунищожи останалото от волейбола! Във VIP-а на „Бончук“ стъпват по злато

Когато цял свят говори с възхищение за „детския отбор“ на България, който достигна до финал на Световното първенство по волейбол във Филипините, общинското ръководство в Дупница продължава унищожението на всичко свързано с този спорт в града.

“Да имаш персийски килим, и да го срежеш, за да го използваш за… изтривалка.”

Най-образно така може да бъде определено поредното безумие, което спретнаха от Община Дупница, които унищожиха специализираната волейболна настилка, пише zadupnitsa.com.

Тарафлексът е срязан от „експертите“ от Общината и е положен на няколко места. Очевидно е, че според „професионалните“ им разбирания, това е просто балатум, който не се използва, още повече, след като кметът изгони волейболния Марек Юнион-Ивкони от Дупница. Клубът е дал редица национални състезатели за 24-те си години в града, сред които личат имената на световните звезди – Цветан Соколов и Елица Василева.

Настилката, която е от най-висок клас, бе закупена преди няколко години от предишното общинско ръководство на Дупница, като сега цената му „втора ръка“ е над 30 000 лева. Във волейболните среди никой не вярва, че някой може да е направил такава глупост.

В Дупница обаче едва ли има изненадан, след като от Общината се хванаха на елементарна интернет-измама и преведоха 100 000 лева от парите на данъкоплатците, а голяма част от общинските съветници официално отказаха да се направи проверка по случая, с мотива: „Случва се“.

Част от тарафлекса е вече положен във… ВИП-ложата на стадион „Бончук“. Ако не с друго, то поне Община Дупница може да се похвали, че е осигурила златно подово покритие, без аналог на всички стадиони в България, за себе си и своите гости.

Волейболната настилка е срязана и монтирана и в съблекалня на детско-юношеската школа на футболния Марек, както и в една от залите за бойни изкуства в спортната зала на града. Не е изключено и на други места да е положена.

Макар настилката да е дълготраен материален актив, който се води към инвентара на спортна зала, то унищожението му е станало с лека ръка.

Безумието е уникално и по друга причина. При продажбата му щяха да влязат пари, а разходът за полагане на балатум или друга подобна настилка на трите места – щеше да струва не повече от 2-3 хиляди лева.