В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

Волейболен клуб Хебър започва кампания „Заедно за Хебър“, чиято цел е да осигури финансовата стабилност на отбора и да му позволи да завърши спортния сезон 2025/2026. След тежките месеци на несигурност и липса на финансиране клубът търси подкрепата на своите фенове и всички приятели на волейбола, съобщиха от управата на тима.

ВК Хебър вече пусна членските си карти, като средствата от продажбата им ще бъдат използвани за покриване на основните разходи по участие в първенството, пътуванията, съдийските такси и други.

Отборът в момента е изграден изцяло от юноши старша възраст, а благодарение на усилията на ръководството и треньорския щаб, се проведоха и първите два официални мача.

„Тези момчета играят със сърце. Те са бъдещето на пазарджишкия волейбол. Нашата цел е да им дадем шанс да се развиват и да растат в професионална среда,“ цитират от клуба треньорът Тодор Алексиев.

Членските карти са на цени от 60 лв., 200 лв. и 500 лв., които дават различни превилегии през сезона. Закупуването на карта не само гарантира постоянен достъп до домакинските мачове на Хебър, но и осигурява пряка подкрепа за клуба в момент, в който всяка помощ е от значение.