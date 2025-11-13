Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

  • 13 ное 2025 | 12:58
  • 237
  • 0
В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

Волейболен клуб Хебър започва кампания „Заедно за Хебър“, чиято цел е да осигури финансовата стабилност на отбора и да му позволи да завърши спортния сезон 2025/2026. След тежките месеци на несигурност и липса на финансиране клубът търси подкрепата на своите фенове и всички приятели на волейбола, съобщиха от управата на тима.

ВК Хебър вече пусна членските си карти, като средствата от продажбата им ще бъдат използвани за покриване на основните разходи по участие в първенството, пътуванията, съдийските такси и други.

Отборът в момента е изграден изцяло от юноши старша възраст, а благодарение на усилията на ръководството и треньорския щаб, се проведоха и първите два официални мача.

„Тези момчета играят със сърце. Те са бъдещето на пазарджишкия волейбол. Нашата цел е да им дадем шанс да се развиват и да растат в професионална среда,“ цитират от клуба треньорът Тодор Алексиев.

Членските карти са на цени от 60 лв., 200 лв. и 500 лв., които дават различни превилегии през сезона. Закупуването на карта не само гарантира постоянен достъп до домакинските мачове на Хебър, но и осигурява пряка подкрепа за клуба в момент, в който всяка помощ е от значение.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

  • 13 ное 2025 | 00:34
  • 1209
  • 0
Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

Аспарух Аспарухов с 10 точки, Шлепс с 5-а поредна загуба в Полша

  • 12 ное 2025 | 23:49
  • 749
  • 0
Светослав Гоцев пред Sportal.bg: Днес ни се получаваха нещата

Светослав Гоцев пред Sportal.bg: Днес ни се получаваха нещата

  • 12 ное 2025 | 23:24
  • 773
  • 0
Юлиан Вайзиг пред Sportal.bg: Това е нещо специално за мен, никога досега не съм бил MVP 3 пъти поред

Юлиан Вайзиг пред Sportal.bg: Това е нещо специално за мен, никога досега не съм бил MVP 3 пъти поред

  • 12 ное 2025 | 23:15
  • 1917
  • 0
Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа

Нефтохимик разгроми Шеноа в Европа

  • 12 ное 2025 | 22:52
  • 5812
  • 1
Ясен е съперникът на Левски в Шампионската лига

Ясен е съперникът на Левски в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 22:31
  • 12207
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 3834
  • 7
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 4933
  • 10
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 16411
  • 34
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 10590
  • 5
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 16849
  • 24
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3142
  • 0