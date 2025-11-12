Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Николай Желязков: Момчетата играха много по-добре!

Николай Желязков: Момчетата играха много по-добре!

  • 12 ное 2025 | 22:14
  • 391
  • 0

Българският шампион Левски победи хърватския Мурса Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица "сините" победиха с 3:2 и като гости и се класираха за плейофите на турнира.

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

"Днес изиграхме един много по-добър мач, отколкото в Хърватска. Момчетата играха много по-добре. Бяхме и на собствен терен. Нашата прекрасна публика също ни помогна. Още имам проблеми, които ни мъчат. Надявам се да отшумят по най-бързия начин”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков след победата.

“Първо имаме мач с Монтана в събота. Не знаем срещу кого ще играем в Шампионската лига. Ще направим всичко възможно да се подготвим и да победим. Ще бъде изключително трудно, но ще направим всичко възможно”, добави Желязков.

