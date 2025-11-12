Николай Желязков: Момчетата играха много по-добре!

Българският шампион Левски победи хърватския Мурса Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица "сините" победиха с 3:2 и като гости и се класираха за плейофите на турнира.

"Днес изиграхме един много по-добър мач, отколкото в Хърватска. Момчетата играха много по-добре. Бяхме и на собствен терен. Нашата прекрасна публика също ни помогна. Още имам проблеми, които ни мъчат. Надявам се да отшумят по най-бързия начин”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков след победата.

“Първо имаме мач с Монтана в събота. Не знаем срещу кого ще играем в Шампионската лига. Ще направим всичко възможно да се подготвим и да победим. Ще бъде изключително трудно, но ще направим всичко възможно”, добави Желязков.