Светослав Гоцев пред Sportal.bg: Днес ни се получаваха нещата

Българският шампион Левски победи хърватския Мурса Осиек с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Преди седмица "сините" победиха с 3:2 и като гости и се класираха за плейофите на турнира.

Опитният централен блокировач и капитан на Левски Светослав Гоцев заяви след успеха, че независимо срещу кой ще се изправят в трети кръг, тимът на Левски може да се противопостави и има своите шансове.

"Днес ни се получаваха нещата. Блокадата и сервиса проработиха. Натиснахме отбора на Мурса и взехме първите две части. В последния гейм трябва да отчетем, че и съперникът започна да изпълнява добър сервис, който ни затрудни. Мачът можеше да тръгне в друга посока. Радвам се, че успяхме да затворим този двубой в три гейма. Сега мислим за следващия мач. Имаме си нашите проблеми, но и другите отбори ги имат. Сезонът е дълъг, важното е накрая кой ще играе най-правилно в най-важните моменти. За шансовете в трети кръг на Шампионска лига: Срещу когото и да се изправим – Лас Палмас (Испания) или Олимпиакос (Гърция), те са по-класни от нас. Но ние можем да се противопостави и на най-добрите. Класата се доказва в мачовете”, заяви Светослав Гоцев.

Снимки: Борислав Цветанов