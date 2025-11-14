Грънчов: Въпрос на време е да излезем от кризата

Защитникът на Спартак Варна – Ангел Грънчов, даде интервю за „Дарик“, в което коментира леката криза при „соколите“ (загубите от Добруджа и Септември), рецептата за излизането от нея и генералното представяне на отбора. Стожерът в отбраната на Спартак каза, че за него завръщането на „Коритото“ е предизвикателство, но е и от обич към клуба.

„Какво да ти кажа, достатъчно се е доказал, има безкрайно много опит. Малко му е трудно движението. Както сам видя, има доста настроение. Нямаше специални указания, по-скоро за настроение. 4:0 бихме“, заяви Грънчов шеговито за Георги Георгиев, подвизавал се като централен защитник в двустранна игра на „соколите“.

Оттам насетне Грънчов мина към сериозните теми – като кризата в Спартак Варна и двете поредни загуби: „Ами да, безкрайно слаба игра от нашия отбор като поведение и отношение. Отдавам го на няколко фактора - болежки и контузии в седмиците преди двубоите, много хора не бяха на 100 процента, само се мобилизираха за мачовете, очевидно не е напълно достатъчно. Играем с един и същи състав, с една-две промени. Като изключа себе си, не съм сигурен, че друг е правил пълноценна подготовка. Имаме двама младежки национали - въпреки натоварената програма ходят с националите. Доста мачове се събраха, това е другият фактор. Има го и факторът младост, някои прегарят, други вирват носа. Може би не е нормално да бъде толкова стремглаво падането на формата, но не мисля, че нещо фатално се е случило. До някаква степен е нормално да има такъв период, вярвам, че ще излезем от него“.

„Щом съм тук, дошъл съм с тази цел (б.р. – Спартак Варна да се спаси), не просто да живуркам. Обичам предизвикателствата. Беше истинско предизвикателство в началото на сезона – като колектив, футболисти, организация – тотален хаос. Защото обичам Спартак, не толкова заради предизвикателството. Вярвам в това нещо. Ръководството полага усилия да стабилизира клуба. Сами си вдигнахме летвата – на феновете и футболната общественост. Нормално след тези два лоши мача да има негативен отзвук. Това е футболът – един ден си горе, друг ден си долу. Не смятам, че нещо ненормално се случва“.

„Щом сме го правили веднъж, със сигурност можем да се върнем. И в тези двубои, в които не успяхме да стигнем до положителен резултат, оставаше нотка разочарование, че е можело да спечелим. Да, можеше и да загубим някои двубои. Можем да играем и по-добре. По този начин, по който играхме досега, случи се в много гостувания. Въпрос на време е да излезем от кризата“.

Грънчов говори и за амбициите на Спартак Вн за Sesame Купа на България: „Нямаме такава поставена цел, не знам дали е приоритет“.