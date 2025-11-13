Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 13989
  • 2

България успя да удържи в тайна сериозен допинг скандал с футболист от efbet Лига повече от 24 месеца след неговото начало, но днес Sportal.bg разбра за цялата бъркотия, която през лятото на 2025 г. завършва с наложено от ФИФА 4-годишно наказание.

Става въпрос за бившия халф на Спартак (Варна) Денис Баланюк, който носи екипа на “соколите” през сезон 2022/2023. За този период той играе в 24 шампионатни срещи, записвайки 5 гола и две асистенции.

След края на първенството варненци изненадващо се разделят с украинския халф, но две години по-късно става ясно, че са имали сериозна причина да го столят.

Хронология на скандала:

На 22 май 2023 година Баланюк е подложен на допинг контрол след шампионатния двубой Спартак (Варна) - Хебър. Три дни по-късно, на 25 май 2023 г., играчът е тестван от родните допинг ченгета и след Берое - Спартак (Варна).

Оказва се, че пробите от двата мача не съвпадат. Т.е. те не са дадени от един и същи човек. След трето изследване се доказва, че тази от Спартак (Варна) - Хебър е подменена.

Това води до дело във ФИФА. Пред световната футболна централа Баланюк отрича да е подменял шишенца и твърди, че е невинен.

От българска страна са разпитвани г-н Димо Милчев (първа допинг проба), г-н Кирил Иванов (втора допинг проба) и г-жа г-жа Калина Андреева (член на антидопинговия екип в България и присъствала на първата допинг проба). Също така становище са дали Пламен Димов (съотборник на играча), г-н Теодор Тодоров и администраторът на Спартак (Варна).

В крайна сметка през лятото на 2025 г. ФИФА му налага 4-годишно наказание, което влиза в сила със задна дата - от 23 май 2023 година.

То може да бъде обжалвано пред съда в Лозана.

Припомняме, че през същия сезон, но в неговото начало, с допинг изгърмя и тогавашният футболист на ЦСКА и национал на България Георги Йомов, който пак бе наказан за 4 години.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 13053
  • 1
Пет години от кончината на една от най-големите фигури в Ботев (Пд)

Пет години от кончината на една от най-големите фигури в Ботев (Пд)

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 1438
  • 1
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 17288
  • 35
Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 383
  • 0
Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

  • 13 ное 2025 | 13:09
  • 415
  • 0
Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

  • 13 ное 2025 | 12:43
  • 735
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 13053
  • 1
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 17288
  • 35
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 5928
  • 0
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 11193
  • 18
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 13847
  • 5