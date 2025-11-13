Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви футболист е играл от първия до последния съдийски сигнал във всички 15 мача от преполовяването на редовния сезон в efbet Лига. Единствено младият бранител на Спартак (Варна) Матео Юрич-Петрашило е бил на терена във всички 1350 официални минути от началото на първенството. Като се добави и даденото продължение минутите му се увеличават до 1494.

Няколко са вратарите, които също са били на терена във всички срещи без смяна - съотборника на Петрашило при “соколите” - Максим Ковальов, Светослав Вуцов от Левски, Боян Милосавлевич от Локомотив (Пловдив), Димитър Евтимов от Ботев (Враца), Анатоли Господинов от Арда и Галин Григоров от Добруджа. В тази листа може да се добави и Артур Мота от Берое, който също не е бил заменян, но към момента е с един мач по-малко от останалите, тъй като срещата с Лудогорец все още не е изиграна.

Най-близо до Петрашило сред полевите играчи е Лазар Марин от Славия. Опитният бранител само веднъж е бил заменян от началото на сезона - в продължението на мача с Локомотив (Пловдив), така че Марин е само с минута по-назад от хърватина. Много близо е и Милен Стоев от Ботев (Враца), който в последния двубой на врачани бе сменен в 86-ата минута и това е единственият мач, който не е завършил изцяло.

