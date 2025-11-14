Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Гьозтепе на Станимир Стоилов ще спори с италианския Монца за нападателя на Краковия Филип Стоилкович, информира журналистът Флориан Плетенберг. Швейцарецът беше желан от ЦСКА през лятото на 2024 г., но не успяха да се договорят с тогавашния му клуб Дармщат и той отиде да играе под наем в ОФК Белград.

25-годишният Стоилкович прави силен сезон до момента в полското първенство, където е съотборник с Мартин Минчев. Той има 7 гола и 3 асистенции в 14 мача в Екстракласа.

Швейцарският таран премина в Краковия през лятото от Дармщат срещу 500 000 евро.