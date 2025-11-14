Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

  • 14 ное 2025 | 11:44
  • 4490
  • 1

Гьозтепе на Станимир Стоилов ще спори с италианския Монца за нападателя на Краковия Филип Стоилкович, информира журналистът Флориан Плетенберг. Швейцарецът беше желан от ЦСКА през лятото на 2024 г., но не успяха да се договорят с тогавашния му клуб Дармщат и той отиде да играе под наем в ОФК Белград.

25-годишният Стоилкович прави силен сезон до момента в полското първенство, където е съотборник с Мартин Минчев. Той има 7 гола и 3 асистенции в 14 мача в Екстракласа.

Швейцарският таран премина в Краковия през лятото от Дармщат срещу 500 000 евро.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добромир Дафинов: Очаквам динамичен двубой

Добромир Дафинов: Очаквам динамичен двубой

  • 14 ное 2025 | 09:22
  • 539
  • 0
Евгений Гащук: Да продължим с добрите игри, но и да печелим мачове

Евгений Гащук: Да продължим с добрите игри, но и да печелим мачове

  • 14 ное 2025 | 09:19
  • 459
  • 0
Йордан Миленов: Ще е битка

Йордан Миленов: Ще е битка

  • 14 ное 2025 | 09:16
  • 412
  • 0
Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 6998
  • 19
Валентин Пейчев: Задължителна победа

Валентин Пейчев: Задължителна победа

  • 14 ное 2025 | 09:14
  • 432
  • 0
Емил Янчев: Във възход са, много вкарват

Емил Янчев: Във възход са, много вкарват

  • 14 ное 2025 | 09:11
  • 409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 6998
  • 19
Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

  • 14 ное 2025 | 12:27
  • 3144
  • 1
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 3921
  • 3
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 27672
  • 30
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 5469
  • 7