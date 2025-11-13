ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА очаква солиден приход за едно от големите си трансферни разочарования в последните години – Матиас Фаетон. Националът на Гваделупа, който в момента играе като преотстъпен за Цюрих, се представя на високо ниво в швейцарското първенство и от клуба планират да активират откупната му клауза през лятото. Тя, комбинирана със сумата за наема и евентуалните бонуси, залегнали в договора между ЦСКА и Цюрих, възлиза на около 1 милион евро. Иначе неговият контракт с “армейците” е до юни 2027 г.

“Червените” привлякоха Фаетон през лятото на 2023 г. за 1.6 млн. евро от втородивизионния френски Гренобъл. Той бе и актуален голмайстор на бившия тим на Христо Янев. За два сезона в българския шампионат обаче 25-годишното крило така и не успя да намери нужното постоянство в играта си, макар че загатваше за големи качества. Сериозен проблем бе и ниското му ниво на тактическа дисциплина, което е отчитано от всички треньори, работили с него. Фаетон настояваше да напусне ЦСКА още от миналата есен, а през зимата бе пред трансфер в Турция, но заради контузия сделката пропадна. Така той записа общо 68 мача във всички турнири с червената фланелка, в които жълтите картони са повече от головете му (15 срещу 10) – достатъчен атестат за ефективността на офанзивния футболист.

Така се стигна до преотстъпването му в Цюрих през лятото. Фаетон бързо се наложи в швейцарския тим и е взел участие във всички възможни 15 мача от началото на сезона, като е бил титуляр в 12 от тях. Вкарал е 5 гола и е дал една асистенция, а се разписа във всеки от последните два двубоя на тима. Любопитно е, че преди международната пауза остана резерва при домакинството на Люцерн и се появи на терена в 61-вата минута при резултат 0:2. Цюрих обърна до 3:2, а Фаетон отбеляза изравнителното попадение.

Продажба на крилото в швейцарския клуб би била втора за ЦСКА в тази посока за последните години, след като в началото на 2022-ра естонският защитник Карол Метс измина същия път.

Следвай ни:

Снимки: Imago