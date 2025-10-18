Хендри за Тръмп: На негово място щях да се притеснявам

Стивън Хендри смята, че Джъд Тръмп трябва да бъде притеснен за формата си, след като англичанинът започна сезона 2025/26 по неубедителен начин.

Световният номер 1 беше изключително постоянен на върха на снукъра през последните години, като често печелеше по няколко титли на сезон. Но въпреки че миналата година Тръмп спечели три турнира, през 2025 г. той все още няма нито един трофей и преминава през една от най-дългите си суши за последното десетилетие.

Играчът от Бристол достигна финала на Шампионата на играчите през март и полуфиналите на Световното първенство малко след това. От началото на новия сезон обаче той не е стигал до финални етапи на турнирите и все още няма участие дори на четвъртфинал в ранкинг надпревара.

„Може би Джъд не се тревожи, но ако бях на негово място – като световен номер 1 – бих се тревожил", каза седемкратният световен шампион Стивън Хендри в подкаста Snooker Club. „Той не е спечелил нито един турнир през календарната година, а е световен номер 1. През последните три-четири-пет години беше свикнал постоянно да печели. Не казвам, че той се притеснява, но аз лично не бих искал да съм в такава ситуация.

Това само увеличава напрежението преди следващия турнир и този след него.

Лесно е да кажем, че със сигурност ще се върне във форма, защото е номер 1,

но ако просто стоиш на място – всъщност вървиш назад. Има толкова много играчи, готови да ти отнемат позицията. За мен това са тревожни времена за Джъд. Казах го и в предишния подкаст – когато започне да губи, останалите го виждат. Тогава вече не се страхуват толкова от него, не са толкова респектирани, нали?“

В петте ранкинг турнира, в които е участвал до момента, най-доброто постижение на Тръмп е достигане до осминафиналите на откритите първенства на Ухан, Англия и Великобритания. Макар че все още има сериозен аванс на върха в двугодишната ранглиста, тази преднина постепенно ще се стопи, тъй като му предстои отнемане на много точки от предходни сезони.

По-сериозен проблем за него е класирането му в едногодишната ранглиста, която определя участниците в трите големи турнира от втората половина на сезона. Там Тръмп е едва 34-ти, базирано на спечелените наградни пари от ранкинг турнири този сезон – а само първите 32-ма се класират за Световната Гран при през февруари.

След това само топ 16 ще участват в Шампионата на играчите, а топ 12 – в престижния Шампионат на тура в Манчестър.

„Това е различен вид напрежение, с което той не е свикнал", продължи Хендри. „Вероятно не е изпитвал такъв натиск от години. Обикновено беше автоматично класиран за всичко, защото просто продължаваше да печели – полуфинали, финали, титли. Сега трябва да покаже резултати, за да се класира за трите големи турнира. Световната Гран при ще е в Хонконг, а той прекарва много време там – със сигурност няма да иска да го пропусне. А Шампионатът на играчите е точно преди Световното, с дълги формати на мачовете – и него не искаш да пропускаш.

Така че това е натиск, който той не е изпитвал, но вярвам, че ще го преодолее. Просто му трябват две-три лесни победи, в които да покаже истинския си снукър, не просто да оцелява, а да доминира. Това ще му върне увереността.“

Тръмп ще има следващ шанс да си върне формата на Откритото първенство на Северна Ирландия следващата седмица, турнир, който традиционно му носи успехи. Той е печелил в Белфаст четири пъти и стигна до финала и миналата година. Въпреки това жребият не е лек – в първия си мач от 1/64-финалите ще се изправи срещу Антъни Макгил, който наскоро беше финалист на British Open.