Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джао спечели драматично по последната черна срещу Уилсън

Джао спечели драматично по последната черна срещу Уилсън

  • 12 ное 2025 | 13:22
  • 317
  • 0
Джао спечели драматично по последната черна срещу Уилсън

Световният шампион Джао Синтонг спечели драматичен решаващ фрейм на последната черна топка, за да победи Кайрън Уилсън с 6:5 и да се класира за полуфиналите на Шампион на шампионите в Лестър.

„Просто дадох най-доброто от себе си и съм много щастлив от начина, по който играх днес", каза Джао, който по-рано през деня разгроми Марк Алън с 4:0. "Пропуснах няколко удара и Кайрън се възползва напълно, за да поведе с 5:3. Не исках да му позволя да спечели твърде лесно — исках това да бъде истинска битка. Продължих да се боря, останах концентриран и успях да се върна в мача. Имах малко късмет в последните два фрейма, особено на последната черна топка, но понякога ти трябва и това. Просто съм щастлив, че се класирах за първия си полуфинал на Шампион на шампионите.“

Действието във вторник започна с изключително оспорвана битка между Уилсън и наскоро коронования шампион на Откритото първенство на Северна Ирландия — Джак Лисовски. Серии от 88, 115 и 60 дадоха на Уилсън преднина от 3:0, преди Лисовски да се върне до 3:3 с брейк от 115, но Уилсън взе решителния фрейм със 122. Джао започна похода си към първата си титла от този турнир с категорична победа над Алън с 4:0, като направи серии от 68, 88, 119 и 76.

В груповия финал Джао поведе с 3:1 след серии от 73, 99 и 78, но Уилсън отговори с 104, 62, 120 и 88, за да обърне до 5:3. Синтонг обаче се възстанови с 136 и 64 за 5:5 и получи първи шанс в решаващия фрейм, правейки серия от 58. Уилсън отвърна с 54 и мачът се реши на последната черна топка – опитът на Воина от дистанция към горния десен джоб удари ръба, премина два пъти през масата и спря на челюстите на същия джоб. Джао я вкара спокойно и така си осигури полуфинал срещу Джъд Тръмп в петък вечер.

В сряда защитаващият титлата си Марк Уилямс открива участието си срещу шампиона при ветераните Алфи Бърдън, а местният любимец от Лестър — Марк Селби, ще се изправи срещу шотландеца Стивън Магуайър.

Следвай ни:

Още от Снукър

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

  • 10 ное 2025 | 15:54
  • 1404
  • 0
Първи триумф и пробив в топ 16 за невероятния У

Първи триумф и пробив в топ 16 за невероятния У

  • 9 ное 2025 | 15:55
  • 3032
  • 0
Неостаряващият Джон Хигинс отново е на финал

Неостаряващият Джон Хигинс отново е на финал

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 1673
  • 0
Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

  • 8 ное 2025 | 08:12
  • 1679
  • 0
Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай

Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай

  • 6 ное 2025 | 20:20
  • 3692
  • 0
Джао пребори Селби и уреди изцяло китайски полуфинал

Джао пребори Селби и уреди изцяло китайски полуфинал

  • 6 ное 2025 | 14:24
  • 2495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 7052
  • 15
Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 12815
  • 26
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 9373
  • 27
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 11999
  • 29
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 5009
  • 21
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 6415
  • 2