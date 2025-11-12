Джао спечели драматично по последната черна срещу Уилсън

Световният шампион Джао Синтонг спечели драматичен решаващ фрейм на последната черна топка, за да победи Кайрън Уилсън с 6:5 и да се класира за полуфиналите на Шампион на шампионите в Лестър.

„Просто дадох най-доброто от себе си и съм много щастлив от начина, по който играх днес", каза Джао, който по-рано през деня разгроми Марк Алън с 4:0. "Пропуснах няколко удара и Кайрън се възползва напълно, за да поведе с 5:3. Не исках да му позволя да спечели твърде лесно — исках това да бъде истинска битка. Продължих да се боря, останах концентриран и успях да се върна в мача. Имах малко късмет в последните два фрейма, особено на последната черна топка, но понякога ти трябва и това. Просто съм щастлив, че се класирах за първия си полуфинал на Шампион на шампионите.“

Действието във вторник започна с изключително оспорвана битка между Уилсън и наскоро коронования шампион на Откритото първенство на Северна Ирландия — Джак Лисовски. Серии от 88, 115 и 60 дадоха на Уилсън преднина от 3:0, преди Лисовски да се върне до 3:3 с брейк от 115, но Уилсън взе решителния фрейм със 122. Джао започна похода си към първата си титла от този турнир с категорична победа над Алън с 4:0, като направи серии от 68, 88, 119 и 76.

В груповия финал Джао поведе с 3:1 след серии от 73, 99 и 78, но Уилсън отговори с 104, 62, 120 и 88, за да обърне до 5:3. Синтонг обаче се възстанови с 136 и 64 за 5:5 и получи първи шанс в решаващия фрейм, правейки серия от 58. Уилсън отвърна с 54 и мачът се реши на последната черна топка – опитът на Воина от дистанция към горния десен джоб удари ръба, премина два пъти през масата и спря на челюстите на същия джоб. Джао я вкара спокойно и така си осигури полуфинал срещу Джъд Тръмп в петък вечер.

В сряда защитаващият титлата си Марк Уилямс открива участието си срещу шампиона при ветераните Алфи Бърдън, а местният любимец от Лестър — Марк Селби, ще се изправи срещу шотландеца Стивън Магуайър.