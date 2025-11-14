Потвърдено: Бразилия и Франция ще премерят сили в САЩ

Бразилия и Франция ще се срещнат в приятелски мач, който ще се играе на стадион "Жилет" във Фоксборо, щата Масачузетс. Проверката на 69-хилядното съоръжение е предвидена за март догодина и беше официализирана, след като Франция успя да си осигури и на теория класирането за Световното първенство, за което и бразилците вече имат квота.

Срещата, която ще се проведе в дома на отбора по американски футбол Ню Инглънд Пейтриътс, ще бъде на 28 март. Три дни по-късно Бразилия ще има и още една проверка на американска земя - с Хърватия в Орландо.

Франция уреди контрола с Бразилия

Очаква се французите също да изиграят два мача на американска земя, твърди ESPN.

Контролите в Северна Америка през март се очаква да бъдат нещо нормално за отборите, класирали се за Мондиал 2026 догодина, тъй като то ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.