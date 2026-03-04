Популярни
Гергана Топалова продължава в Анталия и на сингъл

  • 4 март 2026 | 16:47
Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи убедително Мариана Игита Бараса (Колумбия) с 6:1, 6:1 за едва 59 минути игра.

Във втория кръг Топалова ще играе срещу квалификантката Меричел Тейшидо Гарсия (Испания).

Вчера 26-годишната Топалова се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Антония Ривера (Чили) елиминираха първите поставени в схемата Мари Метро (Швейцария) и Анастасия Запаринюк (Украйна) с 6:4, 6:3, а за място на полуфиналите двете ще играят ще играят срещу Лайма Владсон (Узбекистан) и Екатерина Ходжаева (Русия).

Юлия Стаматова пък загуби в първия кръг на сингъл от Лайма Владсон (Узбекистан) с 3:6, 2:6. Преди този мач тя постигна две победи в квалификациите без да загуби сет.

В турнира на двойки Стаматова и Ани Амирагян (Армения) загубиха от вторите поставени в схемата Йоеле Щойер (Германия) и Рана Стойбър (Великобритания) с 3:6, 4:6.

Алекса Каратанчева и София Шапатава (Грузия) пък отстъпиха с 0:6, 6:7(7) пред италианките Анастасия Бертаки и Франческа Гандолфи.

