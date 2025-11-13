Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Де Минор победи Фриц и ще чака помощ от Алкарас

Де Минор победи Фриц и ще чака помощ от Алкарас

  • 13 ное 2025 | 17:05
  • 350
  • 0
Де Минор победи Фриц и ще чака помощ от Алкарас

Австралиецът Алекс де Минор постигна първата си победа във Финалите на ATP в Торино и ще чака помощ от водача в световната ранглиста Карлос Алкарас, за да се класира за полуфиналите на надпреварата.

В двубой от третия и последен кръг в група "Джими Конърс" Де Минор спечели със 7:6(3), 6:3 срещу финалиста от миналата година Тейлър Фриц и нанесе второ поражение на американеца, с което го и елиминира.

Фриц се нуждаеше от това да вземе поне един сет, за да има шансове за класиране сред най-добрите четири, но допусна чисто поражение, което го направи и първия отпаднал от групата.

Победата на Де Минор класира за полуфиналите испанеца Карлос Алкарас. Водачът в световната ранглиста, който има две победи до момента, няма как да бъде изместен от едно от първите две места в групата, дори и да загуби по-късно днес от Лоренцо Музети. Победа на Алкарас обаче ще изхвърли Музети и ще класира Де Минор за полуфиналите, а освен това ще осигури на испанеца и първото място в ранглистата в края на годината, което прави шансове на Де Минор много добри.

За да си отвори тази възможност обаче, австралиецът трябваше да покаже брилянтен тенис днес и той го направи. Де Минор потегли с ранни пробиви и в двата сета и бе много концентриран през целия мач. Той допусна да се стигне до изравняване и тайбрек в първия сет, но в него поведе с 6:1 точки и при третия си сетбол го затвори.

Във втората част той поведе с 3:0 гейма и не допусна да изгуби инициативата до края.

Мачът между Алкарас и Музети, който ще определи крайното класиране в групата, е тази вечер от 21:30 българско време.

Следвай ни:

Още от Тенис

Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

  • 13 ное 2025 | 14:23
  • 549
  • 0
Иван Иванов се класира за 1/4-финалите в Анталия

Иван Иванов се класира за 1/4-финалите в Анталия

  • 13 ное 2025 | 14:20
  • 491
  • 2
Най-добрият индиец се оплака, че Китай го саботира за Australian Open

Най-добрият индиец се оплака, че Китай го саботира за Australian Open

  • 13 ное 2025 | 13:10
  • 493
  • 0
Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки в Мексико

Виктор Марков с победи на сингъл и на двойки в Мексико

  • 13 ное 2025 | 10:59
  • 276
  • 0
Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

Оже-Алиасим: Искам да побеждавам като Синер

  • 13 ное 2025 | 05:29
  • 1228
  • 1
Синер: Сервирах добре във важните моменти

Синер: Сервирах добре във важните моменти

  • 13 ное 2025 | 05:03
  • 1907
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 14008
  • 1
Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 13061
  • 1
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 17292
  • 35
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 5934
  • 0
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 11195
  • 18
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 13847
  • 5