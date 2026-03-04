Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:30
  • 248
  • 0
Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева и Витория Паганети (Италия), поставени под номер 3 в схемата при дуетите, победиха българката Беатрис Спасова и Яника Куси (Гватемала) с 6:0, 6:2 за 52 минути на корта.

Следващите им съпернички ще бъдат представителките на Гърция Александра Секалариди и Сапфо Сакелариди.

Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион
Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

Участващата с „уайлд кард“ Беатрис Спасова загуби в първия кръг на сингъл от Дария Астахова (Русия) с 1:6, 2:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Зара Йотова спечели сребро на Откритото първенство на Австрия по скуош

Зара Йотова спечели сребро на Откритото първенство на Австрия по скуош

  • 4 март 2026 | 15:11
  • 500
  • 0
Джак Дрейпър е амбициран да се бори за нов трофей в Индиън Уелс

Джак Дрейпър е амбициран да се бори за нов трофей в Индиън Уелс

  • 4 март 2026 | 14:42
  • 355
  • 0
Арина Сабаленка се сгоди: Ти и аз завинаги

Арина Сабаленка се сгоди: Ти и аз завинаги

  • 4 март 2026 | 12:58
  • 2903
  • 3
Швьонтек и Гоф вдъхновени от олимпийската титла на Алиса Лю във фигурното пързаляне

Швьонтек и Гоф вдъхновени от олимпийската титла на Алиса Лю във фигурното пързаляне

  • 4 март 2026 | 12:27
  • 666
  • 0
Два турнира в ОАЕ с участието на Иван Иванов бяха отменени заради ситуацията в Близкия изток

Два турнира в ОАЕ с участието на Иван Иванов бяха отменени заради ситуацията в Близкия изток

  • 4 март 2026 | 12:16
  • 535
  • 0
Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър" в Гърция

Антъни Генов е четвъртфиналист на двойки на "Чаланджър" в Гърция

  • 4 март 2026 | 11:56
  • 378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

ЦСКА 0:0 Ботев (Враца), голям пропуск на гостите

  • 4 март 2026 | 18:28
  • 13670
  • 46
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 34769
  • 18
Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

Черно море и Арда с постен хикс на "Тича", куриозен момент беляза срещата

  • 4 март 2026 | 17:52
  • 16675
  • 36
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 21474
  • 38
Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

Пак осъдиха Хари Магуайър за изцепката в Гърция

  • 4 март 2026 | 17:03
  • 7630
  • 4
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 14774
  • 14