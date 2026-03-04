Роси Денчева достигна до четвъртфиналите на двойки в Гърция

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева и Витория Паганети (Италия), поставени под номер 3 в схемата при дуетите, победиха българката Беатрис Спасова и Яника Куси (Гватемала) с 6:0, 6:2 за 52 минути на корта.

Следващите им съпернички ще бъдат представителките на Гърция Александра Секалариди и Сапфо Сакелариди.

Участващата с „уайлд кард“ Беатрис Спасова загуби в първия кръг на сингъл от Дария Астахова (Русия) с 1:6, 2:6.