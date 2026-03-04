Шиникова стартира с победа в основната схема в Търнава

Изабелла Шиникова постигна трета поредна победа и се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

Българката, която записа две победи в квалификациите, надделя над друга тенисистка, преминала през пресявките Синсин Яо (Китай) с 2:6, 6:1, 6:4 за 2:21 часа игра. Шиникова загуби първия сет, но доминираше в следващите две части и стигна до обрат. В третия сет тя поведе с 4:0 и затвори срещата с втория си мачбол.

Следващата ѝ съперничка ще бъде седмата поставена Анук Куверманс (Нидерландия).