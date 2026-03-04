Популярни
Донски си осигури участие на четвъртфиналите на двойки в Руанда

  • 4 март 2026 | 19:04
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха испанците Пол Мартин Тифон и Ориол Рока Батая с 6:4, 6:6 за 67 минути на корта. Двамата направиха по един пробив в двата сета, за да стигнат до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Донски и Бантия ще играят срещу Корентен Деноли (Франция) и Лука Микрут (Хърватия).

