Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин

Ще продължи ли Микаела Шифрин доминацията си, която е почти без аналог в съвременния спорт? Или вече навлизаме твърдо в ерата Зринка Лютич срещу Камий Раст? Могат ли състезателки като Уенди Холденер, Лена Дюр и Катерина Лийнсбергер да превърнат своята невероятна постоянност в победи, които да определят кариерите им? Или всички ще трябва да се дръпнат и да направят място за новите таланти – Лара Колтури и Ема Айхер?

Микаела Шифрин: Чувствам, че сме по-сплотени от всякога

Отговорите на всички тези въпроси – и още много други – правят слалома за жени от Световната купа по алпийски ски в Леви, Финландия (в събота, 15 ноември от 11 часа) задължително събитие за гледане.

Докато несравнимата Шифрин доминираше началото и края на миналия сезон, феновете видяха как може да изглежда бъдещето в стартовете по средата на сезона. От началото на декември 2024 до края на януари 2025 Лютич срещу Раст беше водещата интрига.

Килде: Бях в инвалидна количка, а след 30 дни ще карам спускане

Швейцарката удари първа, след което хърватката отвърна. До края на тези осем вълнуващи седмици 21-годишната Лютич имаше три победи, а Раст две. Това бе достатъчно двете да влязат в финалите в Сън Вали като лидери в надпреварата за малкия кристален глобус в слалома – и вече в оформящо се съперничество, което може да дефинира бъдещето на дисциплината.

„Беше наистина забавно“, сподели Раст преди новия сезон. „Всеки ден на старта си пожелавахме успех и просто давахме най-доброто.“

Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

Нейното най-добро обаче не достигна това на Лютич, която спечели първата Световна купа в кариерата си. Все пак 26-годишната Раст също имаше своя звезден момент – злато на Световното първенство в слалома в Заалбах.

„Мога да взема този ден като пример, защото психическата ми сила беше невероятна“, каза Раст. „Може би имам малко повече очаквания към себе си сега, но в крайна сметка това е просто ски. Да започваме отново. Ще давам най-доброто от себе си всеки път и ще се опитвам да карам бързо.“

А когато го прави, Лютич ще бъде там.

„Готова съм за състезание“, каза настоящата шампионка на Световната купа. „Виждам, че хората гледат внимателно, следят ме и се радват за мен.“

За да владеят подиума отново, младите звезди ще трябва да победят Шифрин в слалома. Нещо, което малко – или почти никой – е успявал да направи. След като беше контузена през средата на сезона, американката се завърна и спечели своята 100-та и 101-ва победа в Световната купа. Успехи, които, изглежда, продължават да я изненадват самата нея.

Забележителните числа около 30-годишната Шифрин са почти безкрайни. Тя вече има рекордните осем малки купи в слалома, и е само на шест победи от това да има два пъти повече слаломни победи от втората в класацията за всички времена.

А лошата новина за Лютич, Раст и останалите е, че да изпревариш Шифрин в Леви изглежда като изкачване на Еверест.

Четирикратната световна шампионка в слалома е печелила осем пъти в Леви, стоейки на подиума в 13 от последните 16 състезания в прочутия финландски курорт. Всъщност единствената, освен Шифрин, която е печелила в Леви от 2014 г. насам, е Петра Влъхова – шесткратна победителка.

Словакинята, все още възстановяваща се от сериозна контузия, се надява да се върне по-късно през сезона. Шифрин пък едва я изчаква:

„Самото ѝ присъствие в Световната купа прави победите за всички останали много трудни“, каза Шифрин. „Не само за мен – за абсолютно всички. И това много ни е липсвало.“

Холденер, Лийнсбергер и Дюр добре знаят какво е да се състезаваш срещу Влъхова и Шифрин в пика на формата им. Опитното трио ще застане на старта в Леви готово да се възползва от всеки шанс.

С наближаващите Олимпийски игри сезонът предлага огромни възможности, а малко състезателки са толкова добри на голямата сцена, колкото швейцарката Холденер. Петимата олимпийски и деветте световни медала го доказват. Ако вземе още един-два, плюс ако превърне няколко от своите 52 подиума в победи, Холденер ще затвърди мястото си сред най-големите.

Лиенсбергер е доказала, че може да печели под напрежение – тя взе двойно злато на Световното първенство 2021 в Кортина д'Ампецо – но това беше отдавна. Последната ѝ победа е от март 2022 г. Въпреки това тя завърши миналия сезон с пет последователни класирания в топ 5, вземайки второто място в слаломната надпревара.

„Винаги вярвай в себе си“, каза Лиенсбергер, която вече е била на подиума в Леви четири пъти. „Бъди вярна на мечтите си и използвай шансовете, които животът ти дава.“

Резултатите на Дюр в Леви са още по-добри: четири пъти трета и веднъж втора. 34-годишната германка знае, че моментът да превърне постоянството си – 16 подиума до момента – в големи победи е сега или никога.

Големите победи дойдоха в края на миналия сезон за нейната сънародничка Айхер. А фактът, че не бяха в слалома – доскоро любимата ѝ дисциплина – беше шок както за нея, така и за феновете. Но с четири влизания в топ 10 в слалома, плюс победи в спускането и супер-гиганта, Айхер вече е истинска звезда.

А къде е фокусът ѝ този сезон?

„Фокусирам се върху всяка дисциплина“, каза Айхер с усмивка. „За мен това е само позитив.“

Позитиви търси и другата млада талантлива състезателка – Колтури. Преди три години тя дебютира в Световната купа именно в Леви. Сега се връща като реална претендентка, след като миналия сезон спечели първия си подиум. На 19-ия си рожден ден в събота, ще развали ли празника на останалите и ще си подари ли най-добрия възможен подарък?