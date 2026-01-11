Популярни
  Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане

Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане

  11 яну 2026
Владимир Зографски се нареди 14-и в състезанието по ски скок в Закопане

Владимир Зографски се класира на 14-о място в състезанието от Световната купа по ски скок в Закопане, Полша.

Българинът бе в отлична позиция да атакува място на подиума, но странно съдийско решение да му бъде позволено да скача точно в момент, в който вятърът бе в гърба му, го лиши от възможност да запише историческо класиране сред първите трима. Пострадал от съдийските решения бе и лидерът в Световната купа Домен Превц, който остана на 27-мо място, но никой друг във втория кръг на състезанието не скочи при по-лоши условия от Зографски.

Зографски преодоля квалификацията в Закопане
Зографски преодоля квалификацията в Закопане

Още в първия си скок българинът даде сериозна заявка за много добро класиране. В него той преодоля 134,5 метра и бе четвърти със 128,1 точки. Само на точка пред него бе Мануел Фетнер, който бе трети, а лидерът след първия скок Ян Хьорл бе на 6,3 точки преднина.

Слабият втори скок на Зографски, в който той постигна само 110 метра, обаче го прати на 14-ото място с 226,6 точки.

Влади Зографски: Направих солидно класиране в „"Четирите шанци"
Влади Зографски: Направих солидно класиране в „"Четирите шанци"

Победител в състезанието стана словенецът Анже Ланишек с 278,1 точки след опити от 138 и 137 метра. Втори е австриецът Хьорл с 264,8 точки след скокове от 144,5 и 135 метра. Сънародникът му Мануел Фетнер зае третото място с 262,7 точки, като той постигна 135,5 и 135 метра при двете си излизания на шанцата.

В класирането за Световната купа Домен Превц (Словения) е лидер с 1214 точки, следван от японеца Рьою Кобаяши с 822 точки и Анже Ланишек със 717 точки.

Следващите стартове в Световната купа са на 17 и 18 януари в Сапоро.

Снимки: Imago

