  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Микаела Шифрин: Чувствам, че сме по-сплотени от всякога

Микаела Шифрин: Чувствам, че сме по-сплотени от всякога

  • 6 ное 2025 | 14:10
Микаела Шифрин: Чувствам, че сме по-сплотени от всякога

Най-добрите алпийски скиори добре осъзнават, че настоящата пауза в сезона – 21 дни между откриващото състезание в Зьолден и следващия кръг от Световната купа в Леви на 15–16 ноември – е последният шанс да си поемат дъх, преди да започне голямото предизвикателство: Зимните олимпийски игри през февруари.

Но как прекарват това затишие преди бурята – варира изключително много. Някои избират туризъм и почивка, други записват подкасти, трети се отдават на самота или купони — и, разбира се, малко тренировки междувременно, пише сайтът на ФИС.

Радостта по лицето на Микаела Шифрин след като направи „огромна крачка напред“ в Зьолден в опита си да се върне към най-добрата си форма в гигантския слалом, едва бе отминала, когато най-успешната скиорка в историята на Световната купа изрази благодарността си, че ще има „добър тренировъчен период между Зьолден и следващите състезания, когато всичко се засили“.

Четвъртото ѝ място в Зьолден беше най-добрият ѝ резултат в гигантски слалом от почти две години, което потвърждава промяната в подхода, на която 30-годишната американка е решила да се посвети изцяло.

Шифрин ще се състезава в слалома в Леви и в Гюргъл (Австрия) на 22 ноември, преди да се завърне в Северна Америка за поредните стартове – темпо, което тя обожава.

„Чувствам, че отборът ми навлиза в сезона по един изключително единен и сплотен начин, нещо, което може би никога досега не съм преживявала", каза тя. „Най-важното, върху което работя сега, е да поддържам постоянна комуникация с хората около мен.“

Тази тема явно е близка до сърцето ѝ — двукратната олимпийска шампионка използва паузата и за да стартира своя подкаст „What’s the Point with Mikaela Shiffrin“.

Снимки: Imago

