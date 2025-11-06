Килде: Бях в инвалидна количка, а след 30 дни ще карам спускане

За Александер Омод Килде всеки ден между откриването в Зьолден и първото спускане при мъжете в Бийвър Крийк (САЩ) на 4 декември е още една малка победа.

След тежката катастрофа във Венген през януари 2024 г. шампионът в генералното класиране за 2020 г. премина през „най-мрачните дни“ в кариерата си, но вече вижда светлина в тунела.

„Бях в инвалидна количка, а след 30 дни ще карам спускане. Изключително съм щастлив, че мога да изрека тези думи“, каза Килде преди да замине за САЩ за финални подготовки.

33-годишният норвежец призна, че е научил безценни уроци от последните 22 месеца:

„Да показваш уязвимост, да преминаваш граници и да се опитваш да се върнеш към живота на професионален спортист след подобно нещо — това е изключително. И е нещо, което ще нося със себе си завинаги.“

С два олимпийски и два световни медала, както и пет трофея от Световната купа, всички погледи ще бъдат насочени към него.

„Първо трябва да пробвам, за да разбера къде се намирам. Щом усетя добра форма, ще започна да натискам. Надявам се да съм бърз — никога не знаеш. Ако всичко върви добре, ще бъда на Олимпиадата и ще се боря за медали. Ако ми трябва повече време — ще си го дам“, добави той.