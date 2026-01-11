Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  3. Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

  • 11 яну 2026 | 15:43
  • 3955
  • 3

Алберт Попов се класира на 11-о място в слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Аделбоден.

На едно от най-знаковите трасета в алпийския календар българинът направи два много качествени манша, в които даде 12-о време в първия манш и 13-о във втория. Той завърши с общо време от 1 минута и 52.41 секунди, което го остави на 1.19 секунди зад победителя Пако Раса от Франция. За Попов това е второто най-добро класиране през сезона след деветата позиция в Гургл в края на ноември.

Раса, който бе четвърти след първия манш, показа много чисто каране във втория манш, в който зададе стандартите с време от 54.21 секунди. Той финишира с общо време от 1:51.22 минути и изпревари норвежците Атле Лий МакГрат и Хенрик Кристоферсен с 0.18 и 0.20 секунди съответно.

Алберт Попов на под секунда от лидера след първия манш в Аделбоден
Алберт Попов на под секунда от лидера след първия манш в Аделбоден

В Топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен и австриецът Мануел Фелер, като изоставанията и на двамата бяха в рамките на по-малко от четири десети от секундата спрямо резултата на Раса.

За самия французин пък това е втори успех през сезона след триумфа му в Гургл.

В класирането в дисциплината слалом Пако Раса поведе с 340 точки, пред сънародника си Клеман Ноел с 314 и норвежеца Тимон Хауган с 285. Алберт Попов заема 18-о място с 81 точки, като днес добави нови 24 към актива си.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лий МакГрат е трети с 478 точки.

Следващият слалом за Световната купа по ски-алпийски дисциплини е идната неделя във Венген.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано Кортина 2026

Иля Малинин завоюва четвърта поредна титла на първенството на САЩ

Иля Малинин завоюва четвърта поредна титла на първенството на САЩ

  • 11 яну 2026 | 12:13
  • 498
  • 1
Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

Този път Одермат не допусна изненада и спечели пета поредна победа в Аделбоден

  • 10 яну 2026 | 15:37
  • 4431
  • 0
Радо Янков в топ 4 на Световната купа в Скуол

Радо Янков в топ 4 на Световната купа в Скуол

  • 10 яну 2026 | 15:31
  • 1678
  • 0
Весела Лечева: България може би за първи път отива с толкова силен състав на Зимни олимпийски игри

Весела Лечева: България може би за първи път отива с толкова силен състав на Зимни олимпийски игри

  • 10 яну 2026 | 15:16
  • 23191
  • 5
Приказката на Вон продължава с невероятна 84-та победа!

Приказката на Вон продължава с невероятна 84-та победа!

  • 10 яну 2026 | 14:33
  • 4031
  • 0
Джакомел с драматична победа в преследването, Василев и Тодев с големи прогреси

Джакомел с драматична победа в преследването, Василев и Тодев с големи прогреси

  • 10 яну 2026 | 13:57
  • 1723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

  • 11 яну 2026 | 16:09
  • 10724
  • 7
Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

Лудогорец 2:1 Пакш - втора дузпа за унгарците

  • 11 яну 2026 | 16:45
  • 5421
  • 8
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

  • 11 яну 2026 | 15:24
  • 10781
  • 2
ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

ЦСКА 1948 1:1 Рапид (Букурещ)

  • 11 яну 2026 | 16:23
  • 2526
  • 0
Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

Фиорентина 0:0 Милан, два големи пропуска на Пулишич

  • 11 яну 2026 | 16:03
  • 2331
  • 1
Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

Портсмут 1:2 Арсенал, Мадуеке пропусна дузпа

  • 11 яну 2026 | 16:41
  • 2090
  • 2