Алберт Попов записа второто си най-добро класиране за сезона

Алберт Попов се класира на 11-о място в слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Аделбоден.

На едно от най-знаковите трасета в алпийския календар българинът направи два много качествени манша, в които даде 12-о време в първия манш и 13-о във втория. Той завърши с общо време от 1 минута и 52.41 секунди, което го остави на 1.19 секунди зад победителя Пако Раса от Франция. За Попов това е второто най-добро класиране през сезона след деветата позиция в Гургл в края на ноември.

Раса, който бе четвърти след първия манш, показа много чисто каране във втория манш, в който зададе стандартите с време от 54.21 секунди. Той финишира с общо време от 1:51.22 минути и изпревари норвежците Атле Лий МакГрат и Хенрик Кристоферсен с 0.18 и 0.20 секунди съответно.

В Топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен и австриецът Мануел Фелер, като изоставанията и на двамата бяха в рамките на по-малко от четири десети от секундата спрямо резултата на Раса.

За самия французин пък това е втори успех през сезона след триумфа му в Гургл.

В класирането в дисциплината слалом Пако Раса поведе с 340 точки, пред сънародника си Клеман Ноел с 314 и норвежеца Тимон Хауган с 285. Алберт Попов заема 18-о място с 81 точки, като днес добави нови 24 към актива си.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лий МакГрат е трети с 478 точки.

Следващият слалом за Световната купа по ски-алпийски дисциплини е идната неделя във Венген.

Снимки: Imago