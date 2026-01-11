Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

  • 11 яну 2026 | 14:40
  • 652
  • 2
Норвегия спечели мъжката щафета от Световната купа в Оберхоф, България с дисквалификация

Норвегия спечели мъжката щафета на 4 по 7.5 километра от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберфох, а тимът на България беше дисквалифициран, след като на втори пост Константин Василев напусна очертанията на трасето.

Българският състав започна отлично надпреварата и без нито един допълнителен патрон Благой Тодев предаде трети. Но 22-годишният Василев, който все още няма опит в мъжкия биатлон, излезе извън пистата, след като беше затворен от съперниците си, което не е позволено от правилника. Владимир Илиев и Антон Сипанов продължиха състезанието, след като първоначално на България беше наложена минута наказание, но след финала националите бяха дисквалифицирани.

Състезанието беше изключително оспорвано, а първите 5 отбора финишираха в рамките на 5.4 секунди разлика. Норвегия запази 100% си рекорд и спечели надпреварата за 1:20.29,1 час. Йоханес Дале-Шевдал направи две наказателни обиколки на втори пост, но Мартин Улдал и Ветле Кристиансен се пребориха за победата. Исак Фрей беше четвъртият член на отбора.

Норвежците използваха седем допълнителни патрона и финишираха на 2.6 секунди пред Франция с две наказателни обиколки и девет допълнителни патрона, а Швеция е с пасив от 3.8 секунди и 12 допълнителни патрона на третото място. Италия, с новия лидер в Световната купа Томазо Джакомел след двойния успех в спринта и в преследването тази седмица, и домакините Германия за малко не успяха да се качат на подиума.

По-късно днес в Оберхоф предстои преследване на 10 километра за жени с участието на Лора Христова.

