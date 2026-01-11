Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

Малена Замфирова е "Млад спортист за пример", Никола Цолов я поздрави

  • 11 яну 2026 | 20:27
  • 308
  • 1
Състезателката по сноуборд Малена Замфирова е носителят на наградата "Млад спортист за пример" за 2025 г., която се връчва от "Героите на бъдещето". Това беше обявено по време на церемонията на Viasport, отличаващата най-изявените млади български състезатели.

"Благодаря на Viasport за възможността за втора година да връча специалната награда. Във времена на големи предизвикателства, бързи социални мрежи, кратки видеа и изкуствен интелект, трябва да съхраним човешкото в себе си и да бъдем добри. Важно е да обръщаме внимание и на тази част от обществения живот", каза основателят на "Героите на бъдещето" Божидар Къртунов.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Освен с успехите си, Замфирова привлича внимание и с поведението си. През есента тя впечатли с речта си в подкрепа на сноуборда пред представителите на Европейските олимпийски комитети (ЕОК). Тъй като Малена Замфирова е на състезания, отличието получи майка ѝ Доротея Замфирова.

През 2024 г. пилотът Никола Цолов стана първият носител на наградата "Млад спортист на годината". Сега той поздрави Замфирова, като заяви, че призът носи отговорност и ѝ пожела вдъхновение и успешен сезон. На себе си пък пожела тя да го научи да кара сноуборд.

Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2
Вече е ясен номерът на Никола Цолов за сезон 2026 във Формула 2
