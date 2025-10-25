Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

Юлия Шайб е най-новата героиня на австрийските ски, след като влезе в историята с победата си в знаменития гигантски слалом в Зьолден - традиционен старт на сезона в Световната купа по алпийски ски.

Julia Scheib wins the first race of the season! 🏆

What a dream start at home in Soelden 🔥



🥈 Paula Moltzan 🇺🇸

🥉 Lara Gut-Behrami 🇨🇭#FISAlpine #WorldCupSoelden pic.twitter.com/04MKXA9TEP — FIS Alpine (@fisalpine) October 25, 2025

За първи път от 11 години насам представителка на домакините печели старта в австрийския зимен център на ледника Ретенбах - през 2014-та това направи последно легендата Ана Фенингер (споделена с Микаела Шифрин с равно време). Миналата година Шайб завърши трета в Зьолден, а сега надгради над представянето си с шеметно спускане за общо време 2:16.51 минути - 0.58 секунди по-добро от американката Паула Молцан. Трета завърши Лара Гут-Бехрами с пасив от 1.11 секунди.

Микаела Шифрин започна позитивно сезона със своето 4-то място, а топ 10 допълниха Теа Луис Стернесунд, Нина О'Брайън, Лара Колтури, Алис Робинсън, Сара Хектор и Зринка Лютич.

Début de saison de rêve pour Julia Scheib 🇦🇹 qui s’impose sur le géant d’ouverture à domicile à Sölden devant Moltzan 2️⃣ Gut 3️⃣ et Shiffrin 4️⃣.

🎙️@FX_Rallet @flomasnada

📆 RDv demain pour les hommes sur @Eurosport_FR pic.twitter.com/lusyklBJEc — Chalet ❄️ Club (@ChaletClub_) October 25, 2025

Гигантският слалом в Зьолден се провежда на ледника Ретенбах и е откриващото състезание на сезона почти всяка година от 1993 насам. Изключенията са 1994, 1995, 1997 и 1999, когато стартът на сезона е във френския град Тин.

Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

"Няма как да се чувствам по-добре. Много бях облекчена, когато пресякох финала и видях зелената светлина. Знаех, че от дълги години австрийка не е печелила тук. Щастлива съм, не съм очаквала чак такова начало на сезона. Дано да е добър знак за следващите стартове", каза Шайб.