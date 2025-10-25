Популярни
Австрийска радост на старта на сезона в Зьолден

  • 25 окт 2025 | 15:08
  • 135
  • 0

Юлия Шайб е най-новата героиня на австрийските ски, след като влезе в историята с победата си в знаменития гигантски слалом в Зьолден - традиционен старт на сезона в Световната купа по алпийски ски.

За първи път от 11 години насам представителка на домакините печели старта в австрийския зимен център на ледника Ретенбах - през 2014-та това направи последно легендата Ана Фенингер (споделена с Микаела Шифрин с равно време). Миналата година Шайб завърши трета в Зьолден, а сега надгради над представянето си с шеметно спускане за общо време 2:16.51 минути - 0.58 секунди по-добро от американката Паула Молцан. Трета завърши Лара Гут-Бехрами с пасив от 1.11 секунди.

Микаела Шифрин започна позитивно сезона със своето 4-то място, а топ 10 допълниха Теа Луис Стернесунд, Нина О'Брайън, Лара Колтури, Алис Робинсън, Сара Хектор и Зринка Лютич.

Гигантският слалом в Зьолден се провежда на ледника Ретенбах и е откриващото състезание на сезона почти всяка година от 1993 насам. Изключенията са 1994, 1995, 1997 и 1999, когато стартът на сезона е във френския град Тин.

Австрийка поведе след първия манш в Зьолден

"Няма как да се чувствам по-добре. Много бях облекчена, когато пресякох финала и видях зелената светлина. Знаех, че от дълги години австрийка не е печелила тук. Щастлива съм, не съм очаквала чак такова начало на сезона. Дано да е добър знак за следващите стартове", каза Шайб.

