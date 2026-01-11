Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано Кортина 2026
  Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

  • 11 яну 2026 | 17:01
  • 441
  • 0
Лора Христова зае 44-о място в преследването в Оберхоф, сестрите Йоберг заедно на подиума

Лора Христова, единствената българска участника в преследването на 10 километра жени, завърши на 44-о място, а шведката Елвира Йоберг записа втората си поредна победа в Световната купа по биатлон. Тя спечели и спринта на 7.5 километра в Оберхоф преди три дни.

Христова започна с 43-и стартов номер и бе безупречна в първата си стрелба, което ѝ помогна да се придвижи до 32-а позиция. След това обаче тя пропусна по една мишена в оставащите три стрелби и завърши на 44-о място с три грешки и на 4:24.5 минути зад Йоберг.

Шведката диктуваше темпото и в преследването в Оберхоф, печелейки победата с една наказателна обиколка във втората стрелба и общо време 31:38.5 минути. Тя завърши с 16.6 секунди пред единствената си конкурентка Суви Минкинен, която записа пети подиум за сезона и четвърто второ място.

Така Минкинен се се изкачи на втора позиция в генералното класиране, изпреварвайки с 16 точки Марен Киркейде. Норвежката имаше много тежък ден в Оберхоф и завъртя шест наказателни обиколки, преди да завърши на 22-а позиция. Минкинен е и начело в преследването с 47 точки пред шведката Ана Магнусон.

Лидер в генералното класиране с 50 точки пред Минкинен е французойката Лу Жанмоно, която днес бе десета.

Последното място на почетната стълбичка зае Хана Йоберг, която направи четири грешки в стрелбата и остана на 1:10.1 минути от сестра си. Тя изпревари в самия край французойката Жюлия Симон, която не уцели две мишени в последната четвърта стрелба.

