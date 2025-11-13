Доктор Марко: Трябва ни отпадане или катастрофа на Ландо

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко призна, че Макс Верстапен има нужда от сериозен проблем на Ландо Норис, за да остане в битката за световната титла.

Доктор Марко обясни това в редовната си колонка за Speed Week и ясно очерта сценариите, които ще са в полза на Макс.

„С 49 точки изоставане от Норис, три кръга преди финала, включително и един спринт, то трябва да се случи нещо с Ландо Норис, за да останат живи надеждите на Макс за титлата – е мнението на бившия пилот. – Иначе, нямаме шансове – или Ландо трябва да отпадне или да има катастрофа.“

Но доктор Марко определи ситуацията, в която се намира Ред Бул като „положителна“, основно заради завръщането на тима в челото на колоната.

„Не сме доволни от разликата, но положителното за нас е, че успяхме да постигнем обрат в представянето ни в хода на сезона, при това толкова драматично, че изведнъж се върнахме в битката за световната титла“, обясни доктор Марко.

Според него, последните три кръга за сезон 2025 във Формула 1 ще са по-трудни за прогнозиране.

„Не е лесно да се разбере баланса на силите за последните три писти, отдавна това време във Формула 1, когато можеше да се каже на коя писта кой отбор е силен и кой – не – е мнението на доктор Марко. – Ако намерим правилните настройки, ще сме на нивото на Макларън.

„Лас Вегас би трябвало да е по-подходящо трасе за нас, тъй като там има бързи секции. В Катар и Абу Даби, където има средно бързи завои, трасетата ще са по-подходящи за Макларън, но такива категорични оценки вече не могат да се прилагат, както беше преди.“

Снимки: Gettyimages