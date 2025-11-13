Монтоя: Във Ферари да послушат Хамилтън, за да се върнат на върха

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е на мнение, че Люис Хамилтън може да бъде „неудържим“ с Ферари, стига италианският отбор да започне да се вслушва в мненията и съветите на седемкратния световен шампион.

„Колкото по-бързо екипът и инженерите на Ферари се вслушат в Хамилтън относно това как да подобрят колата, толкова по-добре ще бъде за отбора в дългосрочен план", обясни колумбиецът.

Bringing Brazil to your screens 🇧🇷📸



Download the app and access your Brazilian GP wallpapers here: https://t.co/n21nZFNXOd pic.twitter.com/oHo16lCLqF — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 12, 2025

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

Ферари преживя труден уикенд по време на Гран При на Сао Пауло, където нито Хамилтън, нито Шарл Леклер успяха да завършат неделното състезание. Но Монтоя е на мнение, че 7-кратният световен шампион не е готов да се предаде.

„Мисля, че Люис Хамилтън има какво да доказва, той няма да се примири с поражението. Както се казва, той ще спечели шампионата или ще умре, опитвайки се - уточни Монтоя. - Той ще натисне здраво през следващата година. Разочарованието му се дължи на мисълта, че прави повече, отколкото Ferrari прави за него“, добави колумбиецът."

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Президентът на Ферари Джон Елкан заяви по време на събитие, че отборът „има пилоти, които трябва да се съсредоточат върху карането и да говорят по-малко“. Според Монтоя обаче проблемът на Ферари не е подходът на британеца.

„Той чувства, че влага много усилия, за да накара нещата да работят, но отборът не отговаря със същата енергия - смята Монтоя. - Дайте на Хамилтън правилните инструменти и той ще бъде там, борейки се на върха. Когато нещата се напаснат и мотивацията за състезание се върне, о, Боже, Хамилтън ще бъде неудържим. Няма шанс той да се откаже и да се пенсионира скоро. Люис няма да иска наследството му да бъде опетнено от това, че не е успял с Ферари."

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Според Монтоя, във Ферари просто трябва да слушат повече Хамилтън.

„Колата на Ферари не се подобрява и за Шарл Леклер. Колкото по-бързо екипът и инженерите на Ферари се вслушат в Хамилтън относно това как да подобрят колата, толкова по-добре ще бъде за отбора в дългосрочен план“, заключи той.

В Рейсинг Булс се дистанцираха от освиркванията на Ландо

Следвай ни:

Снимки: Imago