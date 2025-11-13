Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Монтоя: Във Ферари да послушат Хамилтън, за да се върнат на върха

Монтоя: Във Ферари да послушат Хамилтън, за да се върнат на върха

  • 13 ное 2025 | 16:32
  • 382
  • 0

Бившият пилот от Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е на мнение, че Люис Хамилтън може да бъде „неудържим“ с Ферари, стига италианският отбор да започне да се вслушва в мненията и съветите на седемкратния световен шампион.

„Колкото по-бързо екипът и инженерите на Ферари се вслушат в Хамилтън относно това как да подобрят колата, толкова по-добре ще бъде за отбора в дългосрочен план", обясни колумбиецът.

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?
За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

Ферари преживя труден уикенд по време на Гран При на Сао Пауло, където нито Хамилтън, нито Шарл Леклер успяха да завършат неделното състезание. Но Монтоя е на мнение, че 7-кратният световен шампион не е готов да се предаде.

„Мисля, че Люис Хамилтън има какво да доказва, той няма да се примири с поражението. Както се казва, той ще спечели шампионата или ще умре, опитвайки се - уточни Монтоя. - Той ще натисне здраво през следващата година. Разочарованието му се дължи на мисълта, че прави повече, отколкото Ferrari прави за него“, добави колумбиецът."

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Президентът на Ферари Джон Елкан заяви по време на събитие, че отборът „има пилоти, които трябва да се съсредоточат върху карането и да говорят по-малко“. Според Монтоя обаче проблемът на Ферари не е подходът на британеца.

„Той чувства, че влага много усилия, за да накара нещата да работят, но отборът не отговаря със същата енергия - смята Монтоя. - Дайте на Хамилтън правилните инструменти и той ще бъде там, борейки се на върха. Когато нещата се напаснат и мотивацията за състезание се върне, о, Боже, Хамилтън ще бъде неудържим. Няма шанс той да се откаже и да се пенсионира скоро. Люис няма да иска наследството му да бъде опетнено от това, че не е успял с Ферари."

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1
Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Според Монтоя, във Ферари просто трябва да слушат повече Хамилтън.

„Колата на Ферари не се подобрява и за Шарл Леклер. Колкото по-бързо екипът и инженерите на Ферари се вслушат в Хамилтън относно това как да подобрят колата, толкова по-добре ще бъде за отбора в дългосрочен план“, заключи той.

В Рейсинг Булс се дистанцираха от освиркванията на Ландо
В Рейсинг Булс се дистанцираха от освиркванията на Ландо
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри

  • 13 ное 2025 | 14:52
  • 916
  • 1
За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

За какъв срок са договорите на Леклер и Хамилтън с Ферари?

  • 13 ное 2025 | 14:33
  • 701
  • 0
Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

Танак е опитал да се върне в Тойота, но е получил отказ

  • 13 ное 2025 | 14:14
  • 1655
  • 0
Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

Хорхе Мартин наказан за завръщането си в MotoGP във Валенсия

  • 13 ное 2025 | 13:57
  • 314
  • 0
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

  • 13 ное 2025 | 13:18
  • 1086
  • 0
Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

  • 13 ное 2025 | 12:22
  • 6262
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 13912
  • 1
Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 13034
  • 1
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 17277
  • 35
Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

Левски и Витоша (Бистрица) дават старт на 1/8-финалите за Купата

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 5896
  • 0
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 11184
  • 18
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 13845
  • 5