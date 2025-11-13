Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Франция
Президентът на френската федерация: Терористите не печелят, животът е по-силен от смъртта

  • 13 ное 2025 | 17:16
Десет години след атентатите във Франция от 13 ноември 2015 в страната има много церемонии за почит към жертвите, като първите атаки бяха към "Стад дьо Франс". Тази вечер Франция приема Украйна в световна квалификация на същия стадион, като са предвидени много чествания.

"За съжаление всичко започна от "Стад дьо Франс" на онзи 13 ноември, имаше една жертва и много ранени. Беше естествено федерацията да подкрепи жертвите на онази ужасна нощ, както и всички оцелели, които никога няма да бъдат същите", каза президентът на федерацията Филип Диало пред вестник "Уест Франс".

"Футболът е преди всичко игра, удоволствие. Той не е място за сблъсъци и драми. Като казвам това, трябва да покажем, че терористите не печелят, че животът е по-силен от смъртта и ще играем за това тази вечер", каза още президентът.

"Бях на стадиона, имам много ясни спомени. Не успях веднага да различа избухването на бомбата. Бях недалеч от президента на Републиката. Видях, че от щаба му отидоха да му говорят на ухото. Разбрах, че става нещо сериозно, защото той се изправи. Беше обявена тревога. Преживяхме същото нещо като хилядите на стадиона - несигурност, паника. Спомням си, че към мен тичаха две млади момичета, облени в сълзи. Стъклените врати бяха счупени. Бях със скутер, прибрах се у дома в Париж, какъвто не сме свикнали да виждаме - празен, тишината бе оглушителна в целия град", разказа още Филип Диало.

Снимки: Imago

