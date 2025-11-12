Популярни
  3. Мбапе: Утре ще бъде специален ден

Мбапе: Утре ще бъде специален ден

  • 12 ное 2025 | 14:04
Мбапе: Утре ще бъде специален ден

Капитанът на Франция Килиан Мбапе говори за важността на утрешния сблъсък с Украйна. Освен че при успех “петлите” ще си гарантират мястото на Световното, утре в страната ще бъде отбелязана десетата годишнина от атентатите в Париж.

“Бих искал да кажа няколко думи от името на френския национален отбор - щаба и играчите. Не знам дали утре ще имаме възможност да говорим за това. Денят ще бъде специален. Искаме да си спомним за всички засегнати (б.ред. - Мбапе визира пострадалите от атентата на 13 ноември 2015 година). Знаем, че няма да бъде радостен ден, но искаме всички французи да разберат, че отбелязването на този ден е едно от важните неща.

Мачът срещу Украйна в Полша не беше лесен. Те бяха решили през първото полувреме да играят с нисък блок, след което отново започнаха да атакуват. Играха много интензивно и създадоха няколко възможности. Ако футболът беше честен и логичен, трябваше да отбележат. Знаем, че и сега мачът няма да е лесен. Те все още се борят за класиране, но това зависи и от нас.

Посланието е ясно - трябва да победим. Ще трябва да бъдем смели, да покажем, че наистина сме си у дома”, заяви капитанът на Франция.

Мбапе коментира и своя съотборник в националния отбор Дайо Упамекано, който е спряган с трансфер в Реал Мадрид: “Той се чувства много добре и пълен с увереност. За мен е един от най-добрите и доминиращите защитници в света. Способен е да се надбягва с нападателите, да печели дуели. Той е в голям клуб - Байерн. Няма много, които са по-добри, но има един такъв. Няма да казвам нищо, но когато говорим за играч от такъв калибър, всички клубове ще искат да го привлекат”.

Снимки: Imago

