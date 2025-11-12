Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

Селекционерът на Франция Дидие Дешан даде емоционална пресконференция преди утрешния решителен двубой с Украйна от квалификационната група на двата тима за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Срещата ще бъде последен официален мач за треньора пред собствена публика начело на “петлите”, а при успех те ще си осигурят официално участието на Мондиал 2026.

“Всеки мач е важен сам за себе си, но и за изграждането на отбора, а някои са решаващи и по други причини. Осъзнаваме важността на утрешния двубой, защото може да ни гарантира класирането, но всеки един от предишните четири ни докара до тази точка. Все още имаме много играчи, които не са на разположение и тези отсъствия ни пречат да тренираме и да развиваме разбирането между футболистите, но все още имаме четири месеца до март. Нека се уверим, че ще постигнем целта си, започвайки от утре. Това е най-важното - днес и утре. Не мисля за нищо специално около двубоя или това какво означава. Натрупването на последователни квалификации е много хубаво нещо и наш дълг като френски национален отбор. Знаем как да се справяме с определени ситуации, но всеки квалификационен цикъл е различна история. Сега имаме този мач срещу Украйна на “Парк де Пренс” и нашата цел е да се класираме. Аз съм там и ще се наслаждавам на момента. Трябва да ценим всеки момент и да се подготвим мач като този, който е решаващ. Никога не поглеждам назад. Историята, която ще бъде написана, е утре,” коментира доста философски бившият капитан на “петлите”.

След това той бе попитан и за друг особен момент, който неминуемо ще бъде свързан с утрешната среща, а именно годишнината от зловещите атентати в Париж през 2015 година, когато загинаха 128 души, а десетки бяха ранени.

“За мен това е част от контекста, не е тема табу, но искам да подчертая, че нашият мач е най-важен. Малко хора бяха там, когато това се случи и ми е малко трудно да говоря конкретно по този въпрос, предпочитам да се въздържа. Имаме дълг да помним и да изразим състрадание към тези семейства, които пострадаха и загубиха близки, но това е част от контекста. Това положение е там и ще се справим с него. Това е просто футболен мач и нищо повече в сравнение с това, което се случи, но все пак двубоят е важен”, коментира.

Накрая Дидие Дешан бе попитан да коментира физическото състояние на своите футболисти и проблемите с контузии, които измъчват част от френските национали в последно време. Селекционерът на “петлите” дори влезе в задочен спор с ръководството на ПСЖ през септември, когато именно отново в мача с Украйна и двете звезди на парижани - Брадли Баркола и Дезире Дуе получиха контузии с екипа на националния отбор и впоследствие пропуснаха двубои за клубни си тим.

“Баркола се справя добре. В началото на годината той бе отличен за нас, но впоследствие играеше по-малко за своя клуб. Сега натрупа шест мача за 15 дни и това натоварва тялото му, но се чувства добре. Той е важен играч заради това, на което е способен, но многото мачове неминуемо натрупват умора. Понеделник и вторник бяха основно за възстановяване и той се почувства добре, няма проблем. Камавинга страда от доста контузии в последно време и това му пречи да играе постоянно. Той иска повече игрово време и иска да се представя добре, но за целта той трябва да няма физичеси проблеми, което със сигурност ще му позволи да е по-постоянен и за нас, и за Реал Мадрид. Канте се справя добре, пристигна с усмивка и така продължава. Той поддържа нивото си, в топ форма е през този сезон, защото клубът му играе в Азиатската шампионска лига. Той има и нужния опит за подобни мачове. Раян Черки беше контузен един месец и му отне време да се възстанови. Той смени средата, отбора, съотборниците, но има качества, които могат да променят всеки един мач и в началото, и в края,” завърши Дешан.

