  1. Sportal.bg
  2. Франция
  Франция уреди контрола с Бразилия

Франция уреди контрола с Бразилия

  • 13 ное 2025 | 03:57
  • 148
  • 0
Франция уреди контрола с Бразилия

Националният отбор на Франция може да изиграе приятелски мач срещу Бразилия през пролетта на 2026 година, съобщи "Canal+".

Срещата със "селесао" е планирана за 28 март в Бостън. Тя обаче ще се състои само при условие, че "петлите" си осигурят класиране за Световното първенство още този месец.

Бразилия вече си гарантира участие във финалната фаза на турнира. Франция, от своя страна, е начело в група "D" от квалификациите и за да си подпечата визата за Мондиал 2026, се нуждае само от една победа в оставащите си два мача.

Днес тимът на Дидие Дешан ще се изправи срещу Украйна в Париж, а на 16 ноември ще играе гостува на Азербайджан.

