Франция уреди контрола с Бразилия

Националният отбор на Франция може да изиграе приятелски мач срещу Бразилия през пролетта на 2026 година, съобщи "Canal+".

Срещата със "селесао" е планирана за 28 март в Бостън. Тя обаче ще се състои само при условие, че "петлите" си осигурят класиране за Световното първенство още този месец.

🚨🚨| BREAKING: France is set to face Brazil in a friendly on March 28 in Boston as part of their 2026 World Cup preparations.



[@CanalplusFoot] pic.twitter.com/TyxFTK1evu — CentreGoals. (@centregoals) November 12, 2025

Бразилия вече си гарантира участие във финалната фаза на турнира. Франция, от своя страна, е начело в група "D" от квалификациите и за да си подпечата визата за Мондиал 2026, се нуждае само от една победа в оставащите си два мача.

Днес тимът на Дидие Дешан ще се изправи срещу Украйна в Париж, а на 16 ноември ще играе гостува на Азербайджан.