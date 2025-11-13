Популярни
  Дешан повика Кефрен Тюрам на мястото на Камавинга

Дешан повика Кефрен Тюрам на мястото на Камавинга

  • 13 ное 2025 | 01:47
Дешан повика Кефрен Тюрам на мястото на Камавинга

Халфът на Ювентус Кефрен Тюрам беше повикан в състава на Франция за световните квалификации срещу Украйна и Азербайджан. Първоначално Тюрам не попадна в списъка за двата ключови мача по пътя към класирането на "петлите" за Мондиал 2026. Селекционерът Дидие Дешан се обърна към него след контузията на Едуардо Камавинга, който има проблеми с подколянното сухожилие.

Тюрам вече се присъедини към тренировъчния лагер на французите край Париж.

Синът на Лилиан Тюрам и брат на нападателя на Интер Маркюс Тюрам направи своя дебют за мъжкия национален отбор на Франция при победата с 4:0 над Нидерландия през март 2023 година. До момента той има само три мача за страната си.

24-годишният футболист е записал 13 официални мача за Ювентус през този сезон, в които е допринесъл с един гол и две асистенции.

