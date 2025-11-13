Дешан повика Кефрен Тюрам на мястото на Камавинга

Халфът на Ювентус Кефрен Тюрам беше повикан в състава на Франция за световните квалификации срещу Украйна и Азербайджан. Първоначално Тюрам не попадна в списъка за двата ключови мача по пътя към класирането на "петлите" за Мондиал 2026. Селекционерът Дидие Дешан се обърна към него след контузията на Едуардо Камавинга, който има проблеми с подколянното сухожилие.

Тюрам вече се присъедини към тренировъчния лагер на французите край Париж.

Khephren Thuram (Juventus Turin) a été appelé en renfort par Didier Deschamps.



Il rejoindra le groupe dans la soirée. pic.twitter.com/2smPDDREtc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 12, 2025

Синът на Лилиан Тюрам и брат на нападателя на Интер Маркюс Тюрам направи своя дебют за мъжкия национален отбор на Франция при победата с 4:0 над Нидерландия през март 2023 година. До момента той има само три мача за страната си.

24-годишният футболист е записал 13 официални мача за Ювентус през този сезон, в които е допринесъл с един гол и две асистенции.