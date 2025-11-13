Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Рейсинг Булс се дистанцираха от освиркванията на Ландо

В Рейсинг Булс се дистанцираха от освиркванията на Ландо

  • 13 ное 2025 | 15:54
  • 185
  • 0

Вторият тим на Ред Бул Рейсинг Булс се оказа в неприятна ситуация, след като любителски записи от Сао Паоло показаха как служител на там подканва публиката за освирка победителя Ландо.

Клипове в социалните мрежи показват как мъж с униформа на Рейсинг Булс дава знак с палец надолу на феновете да освиркат победителя в Гран Пра на Сао Пауло.

Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1
Макс Верстапен посочи кога е "загубил" титлата във Формула 1

До него стои една, която също работи за Рейсинг Бул, която действа по-адектватно и бързото спира, но кадрите с него вече обиколиха света.

От Рейсинг Булс публикуваха специално съобщение за инцидента, като обясниха, че поведението на този служител на тима не отговаря на принципите, по които се състезават тимът във Формула 1. Оттам допълниха, че проблемът е бил решен “вътрешно”.

В Бразилия част от феновете отново освиркаха Норис, който както и в Мексико коментира, че те имат пълното право да го правят, макар и той да не разбира защо се случва това.

В интерес на истината, твърди се, че феновете освиркват Норис заради подкрепата, която получи от Макларън на “Монца”, което се различава сериозно от последните големи скандали с освиркване на пилоти от феновете - Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?
Острите думи на президента на Ферари са били насочени срещу Хамилтън?

Фетел беше освиркван над 1 година след скандала “Мулти 21”, а Макс - в Бразилия преди три години, когато отказа да пропусне съотборника си Серхио Перес напред и феновете там, а след това и в Мексико бурно го освиркаха, както и на други трасета през 2023.

Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри
Гюнтер Щайнер критикува Макларън заради наказанието на Оскар Пиастри
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

