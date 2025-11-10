Популярни
Официално: Оливър Солберг сменя Кале Рованпера в състава на Тойота

  • 10 ное 2025 | 09:58
  • 176
  • 0

Отборът на Тойота в Световния рали шампионат (WRC) потвърди, че Оливър Солберг ще заемя мястото на двукратния световен шампион Кале Рованпера в пилотския състав на японците за сезон 2026.

Както е известно Рованпера ще се оттегли от WRC в края на годината, за да се насочи към състезанията с едноместни формули. Това отвори едно място в състава на Тойота, което напълно очаквано ще бъде заето от световния шампион в WRC2 Солберг.

Шведът направи един старт с Rally1 колата на Тойота през тази година и спечели в Естония, с което даде сериозна заявка за титулярна позиция догодина. А решението на Рованпера направи това възможно и напълно очаквано Солберг ще бъде титуляр на Тойота през 2026 година.

Освен на шведа японският производител ще разчита още на Елфин Еванс, Сами Паяри и Такамото Кацута, които заедно със Солберг ще участват с пълни програми. Себастиен Ожие пък ще продължи да стартира само в отделни ралита, като неговата програма ще включва минимум осем ралита и ще стартира с домашното му рали „Монте Карло“, в което той ще преследва 11-та победа.

Снимки: Imago

