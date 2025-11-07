Популярни
  Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

  7 ное 2025 | 14:22
  • 269
  • 0
Само един дебютант в състава на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо обяви списъка си с 27 играчи, на които ще разчита за последните два мача на тима от световните квалификации, а именно гостуването на Молдова (13 ноември) и домакинството на Норвегия (16 ноември).

Единственият дебютант в състава е вратарят Елия Каприле, който е повикан заради травмата на Алекс Мерет. Освен това сред получилите повиквателни са бранителят Алесандро Бонджорно, халф-бекът Раул Беланова, полузащитникът Самуеле Ричи, крилата Матео Политано и Матия Дзакани и нападателят Джанлука Скамака, като всички те не бяха част от състава за октомврийските победи над Естония с 3:1 и над Израел с 3:0. За сметка на това този път не са повикани лeвите бекове Леонардо Спинацола и Дестини Удоджи, защитникът Диего Копола, халфът Ханс Николуси Кавиля, крилото Николо Камбиаги и нападателят Роберто Пиколи.

Съставът на Италия за мачовете с Молдова и Норвегия:

Вратари: Елия Каприле (Каляри), Марко Карнезеки (Аталанта), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити), Гулиелмо Викарио (Тотнъм)

Защитници: Алесандро Бастони (Интер), Раул Беланова (Аталанта), Алесандро Бонджорно (Наполи), Рикардо Калафиори (Арсенал), Андреа Камбиазо (Ювентус), Джовани Ди Лоренцо (Наполи), Федерико Димарко (Интер), Матео Габия (Милан), Джанлука Манчини (Рома)

Халфове: Николо Барела (Интер), Браян Кристанте (Рома), Давиде Фратези (Интер), Мануел Локатели (Ювентус), Самуеле Ричи (Милан), Сандро Тонали (Нюкасъл)

Нападатели: Франческо Пио Еспозито (Интер), Мойс Кийн (Фиорентина), Рикардо Орсолини (Болоня), Матео Политано (Наполи), Джакомо Распадори (Атлетико Мадрид), Матео Ретеги (Ал-Кадсия), Джанлука Скамака (Аталанта), Матия Дзакани (Лацио)

Снимки: Gettyimages

