Норвегия и Италия отнесоха глоби от ФИФА след мачовете си с Израел

Футболните федерации на Норвегия и на Италия са глобени от ФИФА заради инциденти с фенове по време на квалификационните мачове за Световното първенство срещу Израел миналия месец.

Холанд се ядоса след пропуснати дузпи и наказа Израел с хеттрик

"И двете централи са изправени пред обвинения, свързани с освиркване на националните химни, нахлуване на зрители на игралното поле и нарушаване на "реда и сигурността" по време на мачовете", съобщиха от ФИФА. Световната централа публикува документ с дисциплинарни прояви по време на мачовете. Мъжът, който влезе на терена по време на победата на Норвегия с 5:0 над Израел, често е прекъсвал международни футболни срещи през последните 20 години, включително на мачове от Мондиали.

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Обвиненията на ФИФА не се отнасят за палестински знамена, включително някои с лозунги, показани по време на двубоите, играни в Осло и Удине. Международната федерация заяви, че италианската федерация е глобена с 12 500 швейцарски франка, а Норвегия трябва да плати 10 000 швейцарски франка.

Следвай ни:

Снимки: Imago