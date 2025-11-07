Популярни
  2. Италия
  Норвегия и Италия отнесоха глоби от ФИФА след мачовете си с Израел

  • 7 ное 2025 | 15:56
  • 255
  • 0
Футболните федерации на Норвегия и на Италия са глобени от ФИФА заради инциденти с фенове по време на квалификационните мачове за Световното първенство срещу Израел миналия месец.

"И двете централи са изправени пред обвинения, свързани с освиркване на националните химни, нахлуване на зрители на игралното поле и нарушаване на "реда и сигурността" по време на мачовете", съобщиха от ФИФА. Световната централа публикува документ с дисциплинарни прояви по време на мачовете. Мъжът, който влезе на терена по време на победата на Норвегия с 5:0 над Израел, често е прекъсвал международни футболни срещи през последните 20 години, включително на мачове от Мондиали.

Обвиненията на ФИФА не се отнасят за палестински знамена, включително някои с лозунги, показани по време на двубоите, играни в Осло и Удине. Международната федерация заяви, че италианската федерация е глобена с 12 500 швейцарски франка, а Норвегия трябва да плати 10 000 швейцарски франка.

Снимки: Imago

