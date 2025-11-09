Популярни
Спалети: Трябва да повишим качеството

  • 9 ное 2025 | 04:26
  • 322
  • 0

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети не бе щастлив след равенството 0:0 в дербито с Торино. Той призна, че тимът му трябва бързо да подобри качеството в играта си, за да се завърне на победния път.

„Когато има сгъстяване в средата на терена, трябва да повишиш нивото на качество и да подаваш нормалните пасове по-бързо, за да бъдат по-ефективни. Ако подадеш топката два метра напред, вместо настрани или назад, това пречи на съперника да се позиционира. Точно тук със сигурност трябва да се подобрим. Не успяхме да направим атаки с качеството, което знаем, че отборът притежава“, започна Спалети.

Вратарите бяха решаващи за нулевия резултат тази вечер, като и Микеле Ди Грегорио, и Алберто Палеари трябваше да правят важни спасявания.

Ювентус не съумя да спечели дербито и се върна към ремитата и в Серия "А"

„Позволихме няколко контраатаки, но голямото спасяване на Ди Грегорио дойде след двоен рикошет, така че създаването на тази възможност беше донякъдe плод на случайността. Направихме каквото трябваше и през по-голямата част от мача държахме Торино под напрежение“, категоричен е наставникът.

Той бе попитан и за смяната на Душан Влахович, който можеше да бъде полезен в края на мача, когато Едон Жегрова прати няколко доста добри центрирания в наказателното поле на съперника.

„Джонатан Дейвид е много добър в наказателното поле, той може да има своята дума там, дори и да не е толкова физически мощен. Влахович имаше болки в гърба, прояви смелост да бъде на наше разположение и да се бори здраво, но беше наистина изтощен, когато излезе. Вярно е, че Влахович има по-сериозно физическо присъствие, но е логично той да се възползва от центриранията на Жегрова. Когато започнахме да притискаме Торино в заключителните етапи, точно това трябваше да правим, просто ни липсваше завършващият удар“, смята наставникът.

Все пак има и една добра новина за Спалети. Това беше неговата 1000-на точка в Серия А, с което той стана едва петият треньор, постигнал този успех (при системата с три точки за победа), след Джовани Трапатони, Нерео Роко, Нилс Лидхолм и Масимилиано Алегри.

Снимки: Gettyimages

